Debuta carro híbrido de la familia Mercedes, híbrido, con 1.600 km de autonomía y por $100 millones

Se presentó oficialmente para el mercado chino el Smart #5 EHD, un nuevo modelo de la marca Smart, empresa conjunta entre Mercedes-Benz y Geely (dueños de Volvo), y que llegó a Colombia hace unos meses con dos modelos.

El vehículo marca la llegada del primer híbrido enchufable (PHEV) de la compañía, y estará disponible en cuatro versiones con precios entre 189.900 y 239.900 yuanes, es decir, entre 26.700 y 33.800 dólares, lo que equivale aproximadamente a $100 millones de pesos colombianos, según la tasa de cambio actual.



Primer híbrido enchufable de Smart

El Smart #5 EHD está basado en la tecnología NordThor Hybrid 2.0 desarrollada por Geely, un sistema que combina un motor a gasolina de 1.5 litros turboalimentado con un motor eléctrico síncrono de imanes permanentes, gestionados por una transmisión 3DHT Evo.

El motor a combustión entrega 120 kW (161 caballos de potencia) y un torque de 255 Nm, mientras que el motor eléctrico alcanza 200 kW (268 caballos) y 380 Nm de torque.

La marca informó que el modelo contará con dos configuraciones de batería, ambas fabricadas por CATL, con capacidades de 20 kWh y 41,46 kWh. Según las cifras homologadas bajo el ciclo CLTC, la autonomía eléctrica pura es de 120 km y 252 km, respectivamente.



Combinando los dos sistemas de propulsión, el rango total llega a 1.483 km y 1.615 km, dependiendo de la versión.

En modo de carga rápida, la batería puede pasar del 10 % al 80 % en menos de 20 minutos, de acuerdo con los datos proporcionados por la compañía.



Características técnicas y dimensiones del Smart #5 EHD

El Smart #5 EHD es un SUV de cinco plazas con medidas de 4.705 mm de largo, 1.920 mm de ancho y 1.710 mm de alto, y una distancia entre ejes de 2.900 mm. Según los datos oficiales, es el modelo de mayores dimensiones dentro del catálogo actual de Smart.

En el sistema de iluminación, los faros delanteros incorporan 328 unidades LED, capaces de ajustar automáticamente el haz de luz según la información que reciben de los asistentes de conducción.

En la parte posterior, las luces traseras incluyen 196 LED ultrarrojos con una longitud de onda de 625 nm.



Equipamiento interior y tecnología

En el interior, el vehículo está equipado con un procesador AMD V2000, una pantalla digital de 10,3 pulgadas para el cuadro de instrumentos y dos pantallas táctiles de 13 pulgadas con resolución 2.5K.

Estas se pueden enlazar con un visor de realidad aumentada (AR-HUD) de 25,6 pulgadas, que proyecta la información de conducción sobre el parabrisas.

Entre las configuraciones disponibles se encuentra un sistema de sonido Sennheiser, iluminación ambiental de 256 colores, siete airbags de serie y un maletero de 625 litros, ampliable hasta 1.525 litros al abatir los asientos traseros.

El modelo está equipado con el sistema Smart Pilot Assist, que utiliza un conjunto de 12 cámaras, cinco radares de onda milimétrica, 12 sensores ultrasónicos y un lidar instalado en el techo.

Con esta combinación, el vehículo puede ejecutar maniobras de asistencia a la conducción en entornos urbanos y en carretera, sin depender de mapas de alta definición.