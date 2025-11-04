Morirán en 2026: 10 carros de Kia, Chevrolet, Nissan, y más que dirán adiós y desaparecerán

Los fabricantes de automóviles están retirando varios modelos de sus catálogos debido a ajustes en producción, bajas ventas o reemplazos por versiones eléctricas, como puede ser el caso de Kia con el adiós a su Soul tras casi 20 años de vida.

La lista -de al menos 10 carros, pero que con seguridad pueden ser muchos más- incluye sedanes, SUV y deportivos de marcas como Audi, BMW, Chevrolet, Jeep, Kia, Mercedes-Benz, Nissan, Porsche y Subaru.



Audi A4

El modelo actual del Audi A4 dejará de producirse después del año modelo 2025. Según Motor1, la marca alemana reorganiza su portafolio dentro del proceso de electrificación.

El A5 ocupará el lugar del A4 en la gama de combustión, mientras que la denominación “A4” regresará más adelante, pero asociada a un tren motriz eléctrico.

BMW X4

El BMW X4, lanzado en 2014, se retirará tras el modelo 2025. Este SUV coupé dejará de fabricarse debido a la reducción de la demanda. BMW continuará con la producción del X2, que mantiene una propuesta similar dentro de la línea.



Chevrolet Blazer (gasolina)

El Chevrolet Blazer con motor a combustión dejaría de comercializarse para el mercado estadounidense en 2026. El modelo registró una disminución del 20 % en ventas durante 2024.

La marca ha centrado su atención en la versión eléctrica del Blazer (Blazer EV), que ha tenido buena recepción en Estados Unidos.

Jeep Wagoneer

El nombre Wagoneer desaparecerá del catálogo de Jeep. De acuerdo con el reporte, la decisión busca evitar confusiones con los modelos Grand Wagoneer y Wagoneer S eléctrico. La producción del Wagoneer como tal llegará a su fin, aunque el vehículo continuará en versiones con diferente denominación.

Kia Soul

El Kia Soul, presentado en 2009 y producido durante tres generaciones, finalizará su fabricación antes de 2026. Según la publicación, el pequeño crossover se despide tras haber sido uno de los modelos más económicos y característicos del portafolio de Kia.

Mercedes-Benz GLC Coupé

La versión coupé del Mercedes-Benz GLC también saldrá del mercado. La marca busca simplificar su gama de SUV. Aunque las ventas totales del GLC aumentaron en 2024, el fabricante no diferencia entre las versiones estándar y coupé, y por eso la variante con techo inclinado dejará de producirse.

Nissan Altima

El Nissan Altima, lanzado en 1993, dejará de fabricarse luego del modelo 2025. Durante sus tres décadas de producción, el sedán pasó de ser un compacto a un vehículo de tamaño mediano, aunque este carro ya no se vende en Colombia.

Nissan Versa

El futuro del Nissan Versa no está oficialmente confirmado, pero reportes de medios estadounidenses especializados informan que podría dejar de producirse en 2026, al menos para ese país.

Considerado uno de los automóviles más económicos del mercado estadounidense, el Versa 2025 tiene un precio inicial de 18.330 dólares. Pese a su repunte en ventas en 2024, estaría en evaluación dentro de la estrategia de renovación de la marca.

Porsche 718 Boxster y 718 Cayman

Los deportivos Porsche 718 Boxster y 718 Cayman terminarán su ciclo de producción con motor de combustión. Según el reporte, ambos modelos serán reemplazados por versiones totalmente eléctricas.

Motor1 menciona que el desarrollo de los nuevos 718 eléctricos está en curso, aunque enfrenta retrasos por la ubicación del paquete de baterías.

Subaru Legacy

El Subaru Legacy, que nació en 1990, cerrará su producción en 2026. El sedán fue durante años uno de los modelos emblemáticos de la marca japonesa y se caracterizó por su sistema de tracción total.

Su versión más potente, el Legacy Touring XT, cuenta con 260 caballos de fuerza y un precio cercano a los 40.000 dólares en su mercado principal.

