Kia dirá adiós en octubre a uno de sus carros más populares tras casi 20 años de vida

Kia Motor Company, que recién consiguió que el Picanto fuera el más vendido de septiembre, anunció que dejará de fabricar uno de los modelos más populares de su catálogo, un vehículo que durante casi dos décadas marcó la identidad de la marca por su diseño poco convencional y su éxito comercial en varios mercados, incluido el colombiano.

La compañía confirmó que la producción finalizará este mes de octubre, con el modelo 2025 como el último que saldrá de las líneas de ensamblaje.

El fabricante surcoreano introdujo este modelo a mediados de 2009, aunque su primer prototipo se mostró en 2006, buscando ofrecer una alternativa distinta dentro del segmento de vehículos compactos.

Kia Soul 2025 Foto: Kia Press

¿Por qué fue tan popular el Kia Soul?

Su diseño cuadrado y su estructura elevada lo diferenciaron de otros automóviles de la época, combinando características de un hatchback con la altura y la posición de manejo de un SUV pequeño.



Según The New York Times, cuando debutó, Kia lo concibió como un competidor directo del Scion xB, un vehículo urbano de aspecto singular que en ese momento ganaba popularidad entre los conductores jóvenes.

Sin embargo, la estrategia comercial tuvo un giro inesperado. Aunque el modelo fue pensado para un público juvenil en ciudades, terminó captando a compradores de mayor edad.

Su acceso fácil, su visibilidad amplia y la comodidad en la conducción lo convirtieron en una opción práctica para quienes buscaban un carro funcional y económico, más allá de la apariencia.

Kia, por su parte, reconoce que durante la vida comercial del modelo sus ventas en Estados Unidos se triplicaron, consolidando la presencia de la marca en un mercado donde antes se le veía como una alternativa económica frente a fabricantes tradicionales.

Kia Soul 2025 Foto: Kia Press

¿Por qué dejarán de producir el Kia Soul?

El modelo alcanzó su punto más alto de ventas en 2015, cuando Kia vendió cerca de 150.000 unidades en Estados Unidos.

Desde entonces, la cifra ha caído de manera sostenida, con apenas unas 53.000 unidades vendidas en 2024.

La compañía ha dirigido su estrategia hacia segmentos más rentables, como los SUV medianos y grandes —entre ellos el Sportage, Sorento y Telluride—, que hoy representan buena parte de sus ingresos.

De acuerdo con reportes de la prensa europea la salida de producción de este vehículo también responde a los cambios estructurales en la industria automotriz.

Los altos aranceles para la importación de modelos fabricados en Corea del Sur y el bajo margen de ganancia de los autos de entrada han hecho que mantener este tipo de oferta resulte poco rentable.

Además, con la aparición de nuevos modelos dentro de la misma gama, como el Seltos y el próximo K4 Hatchback, Kia busca concentrar sus esfuerzos en segmentos más competitivos y con proyección eléctrica.

Durante sus tres generaciones, Kia vendió más de 1,5 millones de unidades de este modelo en Estados Unidos, consolidándose como uno de los autos más representativos de su evolución hacia una marca global.

En Colombia, este vehículo también se comercializó durante años con buena acogida en el segmento de carros compactos, aunque en el país ya había desaparecido hace algunos años y solo se encontraban referencias de segunda mano.