¿Se viene un nuevo carro? Los enigmáticos videos de Tesla que anticipan un lanzamiento

La publicación en las redes sociales de Tesla de dos enigmáticos videos han despertado especulaciones de que el fabricante de automóviles eléctricos se prepara para anunciar el martes un nuevo vehículo.

En un primer video dado a conocer el domingo, aparece una rueda o ventilador girando a gran velocidad seguido de la fecha del 7 de octubre. Un segundo video muestra el juego de luces frontal de lo que parece ser un nuevo modelo.

La web Electrek, especializada en el seguimiento de información de Tesla, señaló este lunes que los videos anticipan el lanzamiento de una versión barata del Model Y.

Tesla Model Y es el carro más vendido en el mundo Foto: Tesla Press

¿Cuál será el nuevo carro de Tesla?

Electrek añadió que las imágenes del segundo video coinciden con el juego de luces de los prototipos conocidos de la versión económica del Model Y.



Este vehículo sería básicamente el mismo que la última versión del Model Y, pero con menos equipamiento para poder reducir su precio de venta.

CNBC, por su parte, especuló que los videos también podrían anunciar la llegada de la nueva generación del Roadster, el deportivo biplaza que el consejero delegado de Tesla, Elon Musk, lleva prometiendo desde hace años.

El mismo medio advirtió que, aunque Musk presentó el prototipo del nuevo Roadster en noviembre de 2017 y en septiembre de este año volvió a insinuar con el regreso del biplaza, el empresario "tiene un historial de prometer cosas que no produce o que llevan mucho más tiempo de lo que inicialmente dice".

Los analistas del sector llevan desde hace años señalando que Tesla necesita un vehículo de bajo costo, que Musk también prometió desde que se hizo cargo del fabricante, para conseguir sus objetivos empresariales.

La posible presentación del nuevo modelo se produciría dos semanas antes de que Tesla dé a conocer sus resultados financieros de los nueve primeros meses del año.

Aunque en el tercer trimestre, sus ventas aumentaron un 7 %, los analistas señalaron que las cifras están infladas por el aluvión de consumidores estadounidenses que acudieron a los concesionarios para adquirir automóviles antes de que el 30 de septiembre expirara la concesión de créditos fiscales para la compra de vehículos eléctricos.

Esa circunstancia permitió que las ventas de vehículos eléctricos de GM alcanzaran en el tercer trimestre la cifra récord de 66.501 unidades, un 107 % más que hace un año, mientras que las de Ford crecieron un 30,2 % hasta 30.612 unidades.