Con lo que compra dos iPhone 17 Pro Max podría comprar este carro eléctrico de Renault

Renault ha consolidado su presencia en el mercado de carros eléctricos con una oferta que abarca desde utilitarios compactos hasta modelos familiares.

Su estrategia busca responder a la creciente demanda de alternativas sostenibles, con opciones como el Renault Megane E-Tech, el SUV eléctrico Scénic E-Tech y versiones de acceso más asequibles como el Kwid E-Tech, que se renovará en unos meses en Colombia.

En Europa, la marca también comercializa bajo su filial Dacia el Spring Electric, un city-car que comparte plataforma con el Kwid E-Tech que se vende en América Latina, un modelo que se ha posicionado como la puerta de entrada a la electrificación total de la marca francesa.

El Kwid es uno de los modelos más demandados tanto en el segmento de eléctricos como en los de combustión. Foto: Renault Press

¿Cómo comprar un Kwid E-Tech con lo que cuestan 2 iPhone?

Para entender la comparación tenemos que hablar de la política de electromovilidad en Italia, que recibió un impulso decisivo con el lanzamiento del “Ecobonus 2025”, un esquema de incentivos promovido por el Ministerio para la Transición Ecológica.



La medida contempla ayudas que pueden alcanzar hasta 11.000 euros, siempre que el comprador entregue un automóvil antiguo para ser chatarrizado y que el nuevo vehículo eléctrico no supere un precio máximo de lista establecido por el gobierno.

El objetivo central del plan es claro: promover la renovación del parque automotor y facilitar el acceso a modelos eléctricos de bajo costo. Por eso, los mayores beneficiados son los city-cars y compactos como el Dacia Spring, equivalente al Renault Kwid E-Tech.

iPhone 17 Pro Max se puede conseguir hasta por más de 2.000 euros Foto: AFP

Gracias a la combinación de incentivos estatales, descuentos de marca y promociones comerciales, el precio de lista de este modelo, que ronda los 17.900 euros, puede reducirse hasta los 3.900 euros. Esto equivale a unos 18 millones de pesos colombianos al cambio actual.

La cifra ha sorprendido porque equivale aproximadamente al valor de dos iPhone 17 Pro Max en el mercado europeo. En otras palabras, hoy en Italia es posible adquirir un automóvil eléctrico de Renault por el mismo costo que dos dispositivos móviles de gama alta.



Condiciones y límites del incentivo

El beneficio, sin embargo, está sujeto a condiciones específicas. Para acceder al mayor descuento, el comprador debe chatarrizar un vehículo con homologación de emisiones antigua. Además, solo aplican los modelos que no superen el umbral de precio fijado por el Estado.

Otro aspecto relevante es el presupuesto del programa: 597 millones de euros. Según las estimaciones oficiales, esa suma alcanzará para subsidiar la compra de unos 60.000 automóviles eléctricos. Una vez agotados los fondos, las ayudas dejarán de estar disponibles.