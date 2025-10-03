Ni de Toyota ni Mazda: estos son los 10 mejores motores de carros en 2025

Desde hace más de tres décadas, el listado de los '10 Best Engines & Propulsion Systems', elaborado por la firma especializada Wards Auto, se ha convertido en una referencia obligada en el sector automotor. Cada año, este reconocimiento destaca los trenes motrices que marcan diferencia por innovación, desempeño y adaptación a las nuevas demandas del mercado.

En sus primeras ediciones, los protagonistas eran los motores de combustión interna tradicionales: V-8 de gran potencia, V-6 de alto rendimiento o bloques de cuatro cilindros con turbocompresores.

Sin embargo, la evolución tecnológica y los cambios regulatorios han transformado radicalmente el panorama. En 2025, la lista refleja de manera clara esa transición hacia la electrificación.



¿Cuáles son los mejores motores de carros en 2025?

La edición 2025 del listado trae consigo varios elementos llamativos. En primer lugar, la ausencia de fabricantes que históricamente han tenido protagonismo en motores de combustión, como Toyota y Mazda, que no figuran entre los ganadores este año.

Los 10 elegidos de este año reúnen una variedad de tecnologías y configuraciones, desde modelos accesibles hasta vehículos de alto desempeño. Esta es la selección oficial de Wards Auto:



BMW M5 — Motor V-8 4.4L turboalimentado con sistema híbrido enchufable.

Chevrolet Corvette ZR1 — Motor V-8 biturbo 5.5L.

Dodge Charger Daytona — Sistema de propulsión eléctrico.

Ford F-150 — Motor V-6 3.5L turboalimentado híbrido, ganador también en 2024.

Honda Civic Hybrid — Motor I-4 2.0L híbrido, repetidor en la lista respecto al año pasado.

Hyundai Ioniq 9 — Sistema eléctrico de nueva generación.

Lexus LX 700h — Motor V-6 3.4L turboalimentado híbrido.

Lucid Gravity — Sistema de propulsión eléctrico.

Mercedes-AMG E53 — Motor I-6 3.0L turboalimentado con configuración híbrida enchufable.

Nissan Leaf — Sistema de propulsión eléctrico.

Mercedes-Benz también aparece en el top con su AMG E53 Foto: Mercedes Benz Press

En contraste, marcas como Honda y Ford consolidan sus sistemas híbridos con presencia por segundo año consecutivo, mientras que los fabricantes de vehículos eléctricos como Lucid, Hyundai y Nissan refuerzan el papel de la propulsión cero emisiones en el mercado.

El regreso del Corvette ZR1 y la inclusión del BMW M5 híbrido enchufable representan la resistencia de los V-8 de alto desempeño, aunque en un escenario cada vez más reducido frente al empuje de la electrificación.

¿Los motres híbridos y eléctricos son mejores que los de combustión?

El jurado de Wards Auto inició la selección de este año con 28 candidatos, de los cuales 10 correspondían a sistemas híbridos y 10 a modelos totalmente eléctricos.

Tras un proceso de pruebas de conducción y evaluación de desempeño, se eligieron los 10 finalistas, todos ellos reconocidos en igualdad de condiciones, sin un orden jerárquico.

La composición del listado es clara: los sistemas de propulsión electrificados se impusieron. De hecho, ocho de los diez ganadores son híbridos o eléctricos, lo que deja poco espacio para los motores atmosféricos convencionales.

Apenas dos V-8 lograron entrar en la lista, lo que contrasta con lo que solía ocurrir hace apenas una década.

Motor de Chevrolet Corvette ZR1 es el único de combustión interna que se mantuvo en el top Foto: Chevrolet

Christie Schweinsberg, directora del programa de premios y jurado de Wards Auto, explicó que esta tendencia responde al comportamiento del consumidor estadounidense:

“A medida que la industria automotriz se aleja de los cronogramas inmediatos para la propulsión totalmente eléctrica, los consumidores están adoptando cada vez más la electrificación, principalmente en la forma de hibridación”.

Más allá de los nombres puntuales, la selección de 2025 evidencia el rumbo de la industria automotriz. La mayoría de los sistemas reconocidos combinan eficiencia energética con desempeño, un equilibrio que responde a las exigencias de reguladores y consumidores.