Mecánico revela si es malo dejar el carro engranado o en primera al parquear

Para nadie es un secreto que el hábito de parquear un carro dejando una marcha engranada o en primera está profundamente arraigado en muchos conductores, influenciados por las enseñanzas de padres o mecánicos que recomendaban eso.

Esta práctica suele ser más frecuente cuando se aparca en subidas, donde algunos optan por poner la primera o la reversa para agregar una seguridad "extra" al freno de mano.

Y es que. durante décadas, incluso, fue una recomendación que se transmitía de generación en generación y que en su momento tuvo cierta justificación.

Sin embargo, con los sistemas de frenado actuales, un especialista en mecánica advirtió que esta costumbre podría representar un riesgo mayor de lo que se cree, sobre todo para una de las partes más costosas de reparar en un carro: la caja de cambios.



Los frenos de mano antiguos eran un poco menos inseguros y por eso dejaban el carro engranado. Foto: Unsplash

¿Se debe dejar el carro engranado al parquear?

El mecánico Carles Durán, conocido en la red social TikTok como @carlesduran, explicó en un video que rápidamente se volvió viral que dejar una marcha engranada al parquear puede provocar daños graves.

Según señaló, en una pendiente el peso completo del automóvil recae sobre los componentes internos de la transmisión, lo que incrementa el desgaste prematuro de sus piezas.

Durán advirtió que no se trata solo de la presión constante que soporta la caja de cambios. También puede presentarse un escenario más riesgoso: si otro vehículo llega a golpear el carro estacionado, la fuerza del impacto se transmite desde las ruedas hasta los palieres y, finalmente, a la transmisión.

Esto, de acuerdo con el mecánico, podría ocasionar un daño grave.

“Todo el peso del auto recae sobre los componentes internos de la transmisión”, explicó el mecánico en su publicación, y agregó que la reparación de este tipo de daños suele ser una de las más costosas que puede enfrentar un propietario.

¿Cómo parquear sin dañar la transmisión del carro?

Ante estas advertencias, la recomendación del especialista es clara: lo más seguro es utilizar el freno de mano y dejar la palanca en Neutro. Esta práctica, además, coincide con lo que se enseña en las autoescuelas, donde se insiste en confiar en el sistema de freno de estacionamiento.

De esta manera, en caso de que el vehículo reciba un golpe estando detenido, la fuerza se distribuye en otras partes del automóvil sin comprometer directamente la transmisión.



¿Por qué se creía que era mejor dejar engranado el carro?

En distintos países, conductores han adoptado como norma dejar el carro engranado al estacionar, especialmente si se trata de una vía inclinada. En esos casos, se busca que la transmisión actúe como un seguro adicional frente al posible movimiento del vehículo.

No obstante, la situación cambió con la evolución tecnológica de los sistemas de frenado. Hoy en día, los autos cuentan con frenos de estacionamiento mucho más eficaces, lo que cuestiona el hecho de si es bueno seguir aplicando esta práctica.

Aunque con menos tecnología que la automática, la caja de cambios mecánica tiene sus ventajas. Foto: Unsplash

En otras palabras, los expertos señalan que, actualmente, un freno de estacionamiento en buen estado es suficiente para mantener el vehículo inmovilizado, incluso en pendientes pronunciadas.

Además, recomiendan adoptar medidas adicionales como girar las ruedas hacia el andén cuando se parquea en una calle inclinada y realizar mantenimientos regulares al sistema de frenos.