¿El aceite del motor vence, aunque el carro casi no se use?

El aceite de motor cumple una de las funciones más críticas en un vehículo: lubricar las piezas internas para reducir el desgaste, evitar fricciones y contribuir a la limpieza del motor.

Sin embargo, no siempre los conductores tienen claro que el aceite sí puede vencerse con el tiempo, incluso cuando el carro permanece guardado y casi no se usa, ya que como la mayoría de los productos químicos, no conserva indefinidamente sus propiedades.

Aunque no es obligatorio que los envases de lubricantes lleven una fecha de caducidad, sí existen recomendaciones sobre su vida útil y las condiciones en las que debe mantenerse para no perder sus características.

El aceite del motor es como la sangre de un vehículo. Foto: AFP

Factores que determinan la duración del aceite

De acuerdo con Mapfre y Liqui Moly, la vida útil de un aceite de motor depende de tres aspectos principales: la composición del lubricante, el almacenamiento y el tiempo de exposición al uso o al ambiente.



Composición : los aceites se fabrican con una base —que puede ser mineral o sintética— y un conjunto de aditivos. Los de base sintética, más comunes hoy en día, tienden a ser más estables frente al paso del tiempo. En cambio, los que tienen una mayor proporción de aditivos suelen degradarse más rápido.

: los aceites se fabrican con una base —que puede ser mineral o sintética— y un conjunto de aditivos. Los de base sintética, más comunes hoy en día, tienden a ser más estables frente al paso del tiempo. En cambio, los que tienen una mayor proporción de aditivos suelen degradarse más rápido. Almacenamiento : cuando el producto permanece sellado y en un lugar fresco, seco y sin cambios bruscos de temperatura, puede conservarse hasta por cinco años. Sin embargo, si el envase está abierto o se transporta en condiciones extremas, como dentro de un vehículo expuesto al sol o al frío, su degradación ocurre con mayor rapidez.

: cuando el producto permanece sellado y en un lugar fresco, seco y sin cambios bruscos de temperatura, puede conservarse hasta por cinco años. Sin embargo, si el envase está abierto o se transporta en condiciones extremas, como dentro de un vehículo expuesto al sol o al frío, su degradación ocurre con mayor rapidez. Tiempo: aunque el carro no se utilice, el aceite ya contenido en el motor puede deteriorarse. La humedad, la oxidación y el contacto con residuos internos influyen en la pérdida de propiedades lubricantes.

La viscosidad del aceite se refiere a su capacidad para fluir a diferentes temperaturas. Foto: AFP

¿Cada cuánto reemplazarlo?

Lo más seguro es reemplazar el lubricante cada cierto periodo, incluso si el vehículo recorre pocos kilómetros. Generalmente, se recomienda un cambio cada año o cada 10.000 kilómetros, lo que ocurra primero.

La razón es que el aceite no solo se degrada por el uso, sino también por el paso del tiempo y la exposición a factores ambientales. Si se mantiene guardado en un motor que no funciona con frecuencia, el lubricante también pierde parte de su efectividad.



¿Cómo saber cuándo el aceite está vencido y qué pasa?

Mapfre advierte que antes de usar un aceite almacenado durante mucho tiempo, se debe revisar su estado. Un olor inusual, la presencia de partículas o un color demasiado oscuro pueden ser señales de que ya no cumple con las condiciones necesarias para proteger el motor.

Publicidad

En esos casos, la recomendación es no arriesgar el vehículo y desechar el producto en un punto limpio autorizado.

Un lubricante en mal estado no garantiza la protección adecuada y puede ocasionar fricciones excesivas, sobrecalentamiento y desgaste prematuro de las piezas del motor.

Sin aceite, el motor se rompería Foto: Pexels

Por ello, aunque no exista una etiqueta con fecha de vencimiento en todos los envases, los fabricantes insisten en no ignorar el factor tiempo.

Publicidad

Entonces, ¿vence el aceite del motor aunque el carro casi no se use?

La respuesta corta es sí. El aceite se degrada con los años, incluso si el vehículo permanece estacionado o con poco uso. Según las recomendaciones técnicas, un lubricante que lleve varios años almacenado o instalado en el motor pierde progresivamente su capacidad para proteger las piezas internas.