¿Multarán a conductores que saquen el auto hoy en el Día Mundial sin Carro? SecMovilidad responde

Para este lunes, 22 de septiembre, circulaba en varios grupos de WhatsApp una cadena que advertía sobre la supuesta realización de un nuevo Día sin carro y sin moto en Bogotá, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial sin Carro.

Ante la confusión generada, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) salió a aclarar esta información y explicar qué medidas están vigentes para los conductores en la capital.



¿Hay Día sin carro en Bogotá este lunes?

La entidad distrital confirmó que para esta fecha no está programada ninguna jornada oficial de Día sin carro y sin moto en la capital. Según la Secretaría, la información que circula en redes sociales y aplicaciones de mensajería corresponde a “noticias falsas” y pidió a los ciudadanos no dejarse llevar por mensajes no oficiales.

#Falso: ¡No hagas caso a esta información que está circulando en grupos de WhatsApp!



Para el próximo 22 de septiembre NO está programada ninguna jornada de Día sin carro y sin moto en Bogotá. pic.twitter.com/1i99DMyRrO — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) September 19, 2025

En un comunicado, la Secretaría enfatizó que estas jornadas extraordinarias solo se realizan cuando la Alcaldía Mayor las convoca de manera oficial, a través de canales institucionales, con previo aviso a la ciudadanía y a los diferentes sectores de movilidad.



¿Cuál es el pico y placa para este 22 de septiembre?

Aunque Bogotá no tiene previsto un Día sin carro para este lunes 22 de septiembre, los conductores sí deben cumplir con la medida vigente de pico y placa. Esta restricción opera de lunes a viernes entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche, y se aplica dependiendo del último dígito de la placa:



Días impares: circulan los vehículos terminados en 1, 2, 3, 4 y 5.

Días pares: circulan los terminados en 6, 7, 8, 9 y 0.

¿Cuál es la multa por incumplir pico y placa?

En caso de incumplir la norma, la sanción en 2025 equivale a $604.100, además de la inmovilización del vehículo. La infracción corresponde al código C14, que sanciona a quienes transiten en sitios o en horarios prohibidos por la autoridad competente.

La secretaría recordó que los conductores que requieran movilizarse en días restringidos cuentan con la opción del Pico y Placa Solidario, un permiso que puede adquirirse de forma diaria, mensual o semestral para circular libremente.



Incumplir el pico y placa lo hace merecedor de sanciones por parte de las autoridades. Foto: Distrito

Qué es y cómo funciona el Día sin carro en Bogotá

El Día sin carro y sin moto es una estrategia de la Alcaldía Mayor de Bogotá que busca promover hábitos de movilidad sostenible. Según la Secretaría de Movilidad, el objetivo es incentivar el uso de medios de transporte alternativos como el sistema de transporte público, la bicicleta o los desplazamientos a pie, además de reducir la contaminación del aire y la congestión vehicular.

Esta jornada se lleva a cabo durante un día completo, generalmente desde las 5:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. Durante ese periodo está prohibida la circulación de carros particulares y motocicletas, salvo algunas excepciones:



Vehículos de emergencia.

Transporte público.

Vehículos oficiales, diplomáticos, militares y de la Policía Nacional.

Automotores para personas con discapacidad.

Vehículos escolares.

Carros eléctricos.

De acuerdo con cifras de la SDM, cerca del 70 % de la población bogotana ya se moviliza diariamente en transporte público, bicicleta o caminando, por lo que la jornada busca reforzar esas prácticas.

Publicidad

En declaraciones pasadas, Claudia Díaz, secretaria de Movilidad, señaló que “queremos seguir incentivando a quienes se mueven en sus vehículos particulares a que aprovechen este día para transformar sus hábitos de movilidad y se conecten con la ciudad”.