Cuánto cuestan los 10 carros más vendidos en septiembre; hay por menos de $60 millones

El mercado automotor colombiano no solo alcanzó un récord de ventas en septiembre de 2025, sino que dejó un nuevo carro, líder en ventas que superó a modelos que venían dominando el año como la Corolla Cross, la Duster o la CX-30.

El mes también mostró un abanico de precios en sus modelos más demandados, con opciones que van desde menos de $60 millones hasta vehículos que superan los $150 millones.

De acuerdo con el más reciente informe presentado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), con base en cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), durante septiembre se matricularon 24.862 vehículos nuevos, un aumento del 45,2 % frente al mismo mes de 2024.

Los concesionarios esperan superar la cifra de ventas del 2024 Foto: AFP

Precio de los 10 carros más vendidos en septiembre y sus precios

Dentro del top 10 de septiembre hay opciones para diferentes presupuestos. Desde vehículos compactos que se ofrecen por menos de $60 millones hasta SUVs de gama media con precios superiores a los $150 millones.



Estos fueron los modelos más vendidos en septiembre y sus precios:



Kia Picanto – $57.990.000 a $77.990.000 – 1.025 unidades Renault Duster – $93.190.000 a $113.790.000 – 978 unidades Kia K3 – $80.990.000 a $105.990.000 – 853 unidades Foton BJ – sin datos disponibles – 848 unidades Mazda CX-30 – $117.500.000 a $153.950.000 – 773 unidades Chevrolet Onix – $74.140.000 a $90.940.000 – 759 unidades Kia Sportage – sin datos disponibles – 514 unidades Toyota Corolla Cross – $135.900.000 a $154.900.000 – 491 unidades Mazda 2 – $83.900.000 a $92.500.000 – 486 unidades Suzuki Swift – $74.990.000 a $91.990.000 – 482 unidades

El Kia Picanto, además, es uno de los carros más baratos en Colombia Foto: Kia Press

¿Qué carros se vendieron en septiembre?

El análisis puntual de septiembre reflejó algunos cambios relevantes en el ranking mensual. Mientras que algunos modelos lograron duplicar o incluso triplicar sus ventas frente al mismo mes del año anterior, otros perdieron posiciones.

Los cinco vehículos con mayor participación en septiembre fueron el Kia Picanto (4,1 %), la Renault Duster (3,9 %), el Kia K3 (3,4 %), el Foton BJ (3,4 %) y el Mazda CX-30 (3,1 %). Estas cinco referencias representaron el 18 % del total de matrículas del mes.

En cuanto a las marcas, Kia encabezó con el 14,4 % de participación, seguida por Renault (12 %), Chevrolet (9 %), Mazda (7,8 %) y Toyota (7,5 %).

El reporte gremial también destacó que las matrículas de vehículos eléctricos aumentaron un 151 %, con 1.858 unidades, mientras que los híbridos registraron un alza del 72,3 %, con 7.102 unidades frente a septiembre del año anterior.

Las ventas de carros eléctricos siguen en aumento Foto: AFP

En cuanto a la demanda por tipo de vehículo, los segmentos con mayor crecimiento fueron los comerciales de carga, que subieron un 152 %, las camionetas con un 88,5 % y los comerciales de pasajeros, con un 75 %.

En lo regional, las ciudades que lideraron los crecimientos más altos fueron Manizales (104 %), Villavicencio (98 %) y Mosquera (95 %), seguidas de Bucaramanga e Ibagué, con aumentos del 91 % y 87 %, respectivamente.

¿Cómo está el acumulado anual de carros más vendidos?

Si se observan las cifras entre enero y septiembre, el mercado alcanzó 175.025 unidades registradas, lo que representó un crecimiento del 29,4 % en comparación con el mismo periodo de 2024.

En ese acumulado, el modelo con mayor participación fue la Toyota Corolla Cross, con 6.876 unidades y un 3,9 % del mercado, seguido muy de cerca por el Kia K3 (6.768) y la Renault Duster (6.009). También sobresalieron el Mazda CX-30 (5.910) y el Kia Picanto (4.731), que completaron los cinco primeros lugares.