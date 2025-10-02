En vivo
Publicidad

Cuánto cuestan los 10 carros más vendidos en septiembre; hay por menos de $60 millones

Según el informe de la ANDI y Fenalco, muchas marcas de carros como Kia, Renault, etc., multiplicaron sus ventas.

Kia K3
El Kia K3, que se comercializa en varias versiones, escaló en el ranking.
Foto: Kia
Por: David Santiago Pacheco Fonseca
|
Actualizado: 2 de oct, 2025

El mercado automotor colombiano no solo alcanzó un récord de ventas en septiembre de 2025, sino que dejó un nuevo carro, líder en ventas que superó a modelos que venían dominando el año como la Corolla Cross, la Duster o la CX-30.

El mes también mostró un abanico de precios en sus modelos más demandados, con opciones que van desde menos de $60 millones hasta vehículos que superan los $150 millones.

De acuerdo con el más reciente informe presentado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), con base en cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), durante septiembre se matricularon 24.862 vehículos nuevos, un aumento del 45,2 % frente al mismo mes de 2024.

Comprar carro
Los concesionarios esperan superar la cifra de ventas del 2024
Foto: AFP

Precio de los 10 carros más vendidos en septiembre y sus precios

Dentro del top 10 de septiembre hay opciones para diferentes presupuestos. Desde vehículos compactos que se ofrecen por menos de $60 millones hasta SUVs de gama media con precios superiores a los $150 millones.

Estos fueron los modelos más vendidos en septiembre y sus precios:

  1. Kia Picanto – $57.990.000 a $77.990.000 – 1.025 unidades
  2. Renault Duster – $93.190.000 a $113.790.000 – 978 unidades
  3. Kia K3 – $80.990.000 a $105.990.000 – 853 unidades
  4. Foton BJ – sin datos disponibles – 848 unidades
  5. Mazda CX-30 – $117.500.000 a $153.950.000 – 773 unidades
  6. Chevrolet Onix – $74.140.000 a $90.940.000 – 759 unidades
  7. Kia Sportage – sin datos disponibles – 514 unidades
  8. Toyota Corolla Cross – $135.900.000 a $154.900.000 – 491 unidades
  9. Mazda 2 – $83.900.000 a $92.500.000 – 486 unidades
  10. Suzuki Swift – $74.990.000 a $91.990.000 – 482 unidades
Kia Picanto
El Kia Picanto, además, es uno de los carros más baratos en Colombia
Foto: Kia Press

¿Qué carros se vendieron en septiembre?

El análisis puntual de septiembre reflejó algunos cambios relevantes en el ranking mensual. Mientras que algunos modelos lograron duplicar o incluso triplicar sus ventas frente al mismo mes del año anterior, otros perdieron posiciones.

Los cinco vehículos con mayor participación en septiembre fueron el Kia Picanto (4,1 %), la Renault Duster (3,9 %), el Kia K3 (3,4 %), el Foton BJ (3,4 %) y el Mazda CX-30 (3,1 %). Estas cinco referencias representaron el 18 % del total de matrículas del mes.

En cuanto a las marcas, Kia encabezó con el 14,4 % de participación, seguida por Renault (12 %), Chevrolet (9 %), Mazda (7,8 %) y Toyota (7,5 %).

El reporte gremial también destacó que las matrículas de vehículos eléctricos aumentaron un 151 %, con 1.858 unidades, mientras que los híbridos registraron un alza del 72,3 %, con 7.102 unidades frente a septiembre del año anterior.

Esta fotografía aérea tomada el 16 de abril de 2024 muestra autos eléctricos destinados a la exportación apilados en la terminal internacional de contenedores del puerto de Taicang en Suzhou, en la provincia de Jiangsu, en el este de China
Las ventas de carros eléctricos siguen en aumento
Foto: AFP

En cuanto a la demanda por tipo de vehículo, los segmentos con mayor crecimiento fueron los comerciales de carga, que subieron un 152 %, las camionetas con un 88,5 % y los comerciales de pasajeros, con un 75 %.

En lo regional, las ciudades que lideraron los crecimientos más altos fueron Manizales (104 %), Villavicencio (98 %) y Mosquera (95 %), seguidas de Bucaramanga e Ibagué, con aumentos del 91 % y 87 %, respectivamente.

¿Cómo está el acumulado anual de carros más vendidos?

Si se observan las cifras entre enero y septiembre, el mercado alcanzó 175.025 unidades registradas, lo que representó un crecimiento del 29,4 % en comparación con el mismo periodo de 2024.

En ese acumulado, el modelo con mayor participación fue la Toyota Corolla Cross, con 6.876 unidades y un 3,9 % del mercado, seguido muy de cerca por el Kia K3 (6.768) y la Renault Duster (6.009). También sobresalieron el Mazda CX-30 (5.910) y el Kia Picanto (4.731), que completaron los cinco primeros lugares.

