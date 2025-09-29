Debuta nueva camioneta 4x4, híbrida y todo terreno que busca desafiar a Toyota, Jeep y Ford

El mercado de los vehículos todoterreno híbridos continúa en expansión, y en China ya debutó una nueva propuesta que promete competir directamente con marcas consolidadas como Toyota, Ford y Jeep, que han sido siempre reconocidas por sus camionetas.

Se trata del más reciente lanzamiento de Great Wall Motor (GWM), fabricante chino que presentó oficialmente el renovado Tank 400 el pasado 22 de septiembre.



¿Cómo es el diseño del Tank 400?

El Tank 400 llega con ajustes en sus dimensiones y una apariencia renovada. Ahora mide 4.964 mm de largo, 1.970 mm de ancho y 1.905 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.850 mm.

GWM Tank 400 es una camioneta con todas las capacidades para off-road Foto: Tank

Según recoge el medio especializado Car News China, en comparación con la versión anterior, es ligeramente más corto, más ancho y más alto, aunque conserva la misma base.

Su estética mantiene la esencia todoterreno, con un frontal dominado por dos barras cromadas horizontales y faros poligonales. El parachoques fue rediseñado con líneas rectas y detalles en negro, mientras que en la parte lateral destacan los rebordes de rueda con remaches visibles.



Además, incorpora un nuevo tono de carrocería denominado “Dunhuang Purple”.

En la parte trasera sigue presente la llanta de repuesto externa, aunque sin protector, y se reorganizaron los emblemas de la marca y del modelo.



Tecnología y modelos de la Tank 400

El nuevo modelo integra la tercera generación del sistema Coffee Pilot Ultra, que se apoya en cámaras traseras, laterales y un lidar en el techo. Este paquete de asistencia avanzada permite funciones de NOA (Navigate on Autopilot) tanto en ciudad como en autopistas.

Como complemento visual, los faros traseros incluyen luces azules que se encienden cuando el sistema está activo, lo que permite identificar cuándo el vehículo circula en modo asistido.

La compañía confirmó que el Tank 400 estará disponible en dos variantes mecánicas: Hi4-Z y Hi4-T.



Tank 400 Hi4-Z

Equipa un motor 2.0 turbo de 185 kW (248 hp) y 380 Nm de torque, junto con dos motores eléctricos de 215 kW (288 hp) y 240 kW (322 hp).

Se combina con una transmisión DHT de 3 velocidades.

La batería es de 59,05 kWh, con una autonomía eléctrica estimada en 200 km bajo el ciclo CLTC.

GWM Tank 400 Foto: Tank

Tank 400 Hi4-T

También con motor 2.0 turbo de 185 kW, pero acompañado por un motor eléctrico de 120 kW (161 hp).

Su batería es más pequeña, de 37,1 kWh, con un rango eléctrico de 105 km.

El consumo homologado es de 8,4 litros cada 100 km.

Interior de la Tank 400

El habitáculo mantiene la disposición del modelo previo, aunque con tecnología actualizada. Incluye un tablero digital de 12,3 pulgadas y una pantalla central de 16,2 pulgadas para el sistema multimedia. Entre los elementos destacados figuran:



Carga inalámbrica para celulares.

HUD (Head-Up Display).

Espejo retrovisor digital.

Pantalla de techo trasera de 15,6 pulgadas.

Refrigerador a bordo.

¿A qué camionetas le compite?

Con el lanzamiento del Tank 400, Great Wall Motor amplía la familia de la serie Tank, donde ya figuran modelos como el Tank 500. El objetivo de la compañía es reforzar su presencia en el segmento de los SUV híbridos 4x4 de gran tamaño, dominado por referentes como la Toyota Land Cruiser, Jeep Wrangler, o Ford Bronco.