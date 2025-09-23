A partir de octubre, se despedirán dos de los carros más deseados por amantes del motor

El mercado automotor está en un punto de inflexión en el que los fabricantes deben tomar decisiones frente a la transición hacia la movilidad eléctrica. Esta transformación global también está afectando a modelos emblemáticos que marcaron la historia de la conducción deportiva.

En ese escenario, Porsche confirmó que dos de sus deportivos más reconocidos dejarán de producirse antes de que termine el 2025, aunque la fecha exacta de su salida de línea está por confirmar.

La noticia fue revelada por Frank Wiesmann, responsable de comunicación de producto de Porsche Cars North America, en declaraciones recogidas inicialmente por Motor1 y luego publicadas por Road & Track.

¿Cuáles Porsche dejarán de producirse en octubre?

De acuerdo con Wiesmann, “la producción de todas las variantes actuales del 718 Boxster y 718 Cayman, incluidos los modelos RS, está programada para finalizar en octubre de este año”.



Con ello, por primera vez en más de dos décadas y media, Porsche se quedará sin representantes en este segmento, al menos hasta que defina la llegada de una nueva generación.

El vocero de la compañía también señaló que, por ahora, no existe una fecha concreta para el lanzamiento del sucesor eléctrico que estaba proyectado.

Lo anterior implica que el fabricante entrará en una etapa de transición sin continuidad inmediata para los Boxster y Cayman, deportivos que desde 1996 han consolidado su propia identidad dentro de la gama, incluso bajo la sombra del icónico 911.

Más de 25 años de historia

Los Porsche 718 Cayman y Boxster se han mantenido como referentes en el mundo de los deportivos compactos.

Su debut en los años noventa abrió una puerta a un tipo de vehículo más accesible dentro de la marca, pero sin perder la esencia de la ingeniería alemana de alto rendimiento.

A lo largo de los años, el modelo ha experimentado diversas transformaciones. Una de las más significativas llegó en 2016, cuando la generación 982 adoptó un motor bóxer de cuatro cilindros en lugar del tradicional seis cilindros.

La decisión generó debate entre los aficionados, aunque Porsche respondió recuperando el motor de mayor tamaño en las versiones más radicales, como el 718 GT4 RS y el 718 Spyder RS.

¿Habrá edición de despedida?

Wiesmann aclaró que no habrá un lanzamiento especial para marcar el final de la producción. Según explicó, ese rol ya fue asumido por las ediciones 718 Cayman Style Edition y 718 Boxster Style Edition, que recientemente se sumaron a la gama como variaciones conmemorativas.

El destino de la familia 718 parece estar ligado a la electrificación, aunque todavía sin calendario definido. Uno de los puntos en discusión es cómo encajará esta tecnología en un deportivo compacto y ligero, ya que el peso de las baterías representa un desafío no menor.

Mientras tanto, lo que sí es claro es que a partir de octubre de 2025 los 718 Boxster y Cayman dejarán de fabricarse.