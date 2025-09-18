De Toyota a Chevrolet: estos son los carros que menos se devalúan

El comportamiento de los precios en el mercado automotor ha estado cambiando en los últimos cinco años, tanto en carros nuevos, como en usados, donde por ejemplo en Colombia lidera el Chevrolet Spark.

Después de la pandemia, cuando la demanda superó con creces la oferta por los cierres de fábricas y la falta de microchips, los autos usados alcanzaron precios inusualmente altos.

Hoy, con la normalización de la producción y mayor disponibilidad de inventario, la depreciación volvió a ser un factor determinante para quienes compran o venden vehículos.

Un estudio de iSeeCars, realizado con más de 800.000 automóviles de cinco años de antigüedad vendidos entre marzo de 2024 y febrero de 2025, mostró que en promedio los carros pierden 45,6 % de su valor en ese periodo.



La cifra es mayor a la de 2023, cuando la pérdida se ubicaba en 38,8 %, aunque todavía por debajo del 49,6 % registrado en 2019.



Top 25 carros que menos pierden su valor

El análisis evidenció que los autos deportivos y los SUV compactos dominan el listado de los vehículos con menor depreciación. Varias marcas lograron posicionar diferentes modelos, entre ellas Toyota, Chevrolet, Honda, Subaru y Porsche.

Estos son los 25 carros que menos se devalúan en cinco años, según el estudio, junto con el porcentaje de pérdida de valor:



Porsche 911 – 19,5 % Porsche 718 Cayman – 21,8 % Toyota Tacoma – 26,0 % Chevrolet Corvette – 27,2 % Honda Civic – 28,0 % Chevrolet Camaro – 28,0 % Toyota Tundra – 29,1 % Ford Mustang – 29,2 % Porsche 718 Boxster – 29,6 % Toyota Corolla Hatchback – 30,1 % Subaru BRZ – 30,2 % Toyota RAV4 / RAV4 Hybrid – 30,9 % Toyota 4Runner – 31,3 % Toyota Corolla – 31,4 % Subaru Crosstrek – 33,0 % Subaru Impreza – 33,4 % Chevrolet Corvette (otra referencia en el estudio) – 33,7 % Jeep Wrangler – 33,9 % Honda HR-V – 34,0 % Ford Ranger – 34,7 % Honda Accord – 34,9 % Toyota Prius – 34,9 % Honda CR-V – 35,2 % Subaru WRX – 35,5 % Toyota Camry – 35,5 %

¿Qué tanto afecta el tipo de vehículo a su depreciación?

El informe revela diferencias importantes entre segmentos. Los autos eléctricos son los más afectados, con una pérdida de 58,8 % en cinco años.

En contraste, las camionetas y los híbridos son los que mejor resisten: su valor cae alrededor de 40 % en ese mismo lapso. Los SUV y los sedanes muestran resultados más cercanos al promedio.

Según explicó Karl Brauer, analista ejecutivo de iSeeCars, “la depreciación sigue siendo el aspecto más costoso de comprar un vehículo nuevo, y la variación entre tipos de autos y modelos específicos es algo que los consumidores deben considerar al investigar su próxima compra”.

De acuerdo con iSeeCars, en otras palabras los deportivos como el Porsche 911 y el Chevrolet Corvette, junto con camionetas como la Toyota Tacoma, se mantienen como referentes de menor depreciación.

A ellos se suman modelos familiares como el Toyota RAV4 o el Honda CR-V, que muestran un equilibrio entre demanda y valor de reventa.

El informe también señala que los SUV pequeños ocupan un papel destacado, pues suelen ser los más vendidos dentro de cada marca.