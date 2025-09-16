El rey en ventas y por menos de 20 millones: este carro usado fue el más vendido en agosto

Así como en el mercado de los carros nuevos hay un vehículo que está posicionándose como el rey en matrículas, puesto que se disputan entre la Toyota Corolla Cross y el Kia K3, en el segmento de los carros de segunda también hay uno y es indiscutible.

Y es que el mercado automotor colombiano no solo se mueve con la compra de vehículos nuevos. El segmento de usados mantiene un dinamismo que cada mes refleja cifras superiores a las matriculaciones.

La Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos) entregó su más reciente balance y allí se evidencia el peso que tienen los traspasos en la movilidad del país.

Según el reporte, entre enero y agosto de 2025 se realizaron 682.043 traspasos de vehículos, un aumento del 17,3 % frente al mismo periodo de 2024. La tendencia se sostiene mes a mes: solo en agosto se registraron 92.426 traspasos, con un crecimiento interanual del 13,1 %.

El mercado de carros usados se mueve mucho más que el de nuevos Foto: cortesía

Chevrolet, líder por marcas

En el análisis por fabricantes, Chevrolet volvió a consolidarse como la marca más representativa en el mercado de segunda mano. Durante los primeros ocho meses del año ya acumula 168.665 traspasos, lo que significa un crecimiento del 12,7 % frente al año anterior.

La lista completa de las diez marcas con mayor movimiento entre enero y agosto de 2025 quedó así, todas con variaciones positivas:



Chevrolet: 168.665 traspasos Renault: 107.446 traspasos Mazda: 58.919 traspasos Kia: 47.760 traspasos Toyota: 44.778 traspasos Nissan: 40.187 traspasos Hyundai: 32.739 traspasos Ford: 30.258 traspasos Volkswagen: 25.897 traspasos Suzuki: 19.246 traspasos

Chevrolet es una de las marcas más conocidas en Colombia y el mundo. Foto: AFP

El carro más vendido en agosto

En el análisis por modelos, el protagonismo estuvo nuevamente en un compacto urbano. El Chevrolet Spark registró 4.166 traspasos en agosto, cifra que representó un crecimiento del 9,1 % frente al mismo mes de 2024.

Este vehículo, reconocido por su bajo consumo de combustible y facilidad de manejo en ciudad, se encuentra en el mercado de usados desde 15 a 18 millones de pesos, aunque los precios pueden variar de acuerdo con el año de fabricación, el kilometraje y el estado de conservación. En versiones más recientes, el valor incluso puede duplicar ese rango.

El Spark no fue el único en sobresalir. Según el informe de Andemos, el Chevrolet Aveo ocupó el segundo lugar en ventas con 3.234 traspasos, seguido por el Renault Logan, que alcanzó 2.632 unidades durante el semestre.

Chevrolet Spark es uno de los carros más populares de la marca Foto: Chevrolet Press