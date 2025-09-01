El que más compran: este carro fue el rey de ventas en agosto y desplazó a Renault y Mazda

El sector automotor en Colombia cerró agosto de 2025 con un comportamiento positivo. Según el más reciente informe de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), el número de vehículos matriculados en el país presentó un aumento frente al mismo periodo del año anterior.

En total, durante agosto se matricularon 21.285 vehículos nuevos, lo que significó un crecimiento del 29 % frente al mismo mes de 2024. El acumulado de enero a agosto alcanzó 150.163 unidades, un 27,1% más en comparación con el mismo periodo del año pasado.

El reporte también destaca el auge de tecnologías limpias: los carros eléctricos aumentaron en 148 % con 1.647 registros, mientras que los híbridos crecieron en 66 %, con 6.066 unidades frente a agosto de 2024.

Los carros eléctricos cada vez ganan más espacio en el mercado automotor Foto: Unsplash

¿Cuál fue el carro más vendido en agosto de 2025?

El reporte reveló que la Toyota Corolla Cross se consolidó como el vehículo más vendido del mes, y alcanzó nuevamente el primer lugar en el ranking de matrículas. Superó a modelos de que han sido líderes en el mercado como la Mazda CX-30, la Renault Duster y el Kia K3.

La Corolla Cross alcanzó en agosto una participación del 4.5 % del mercado, con 955 matrículas registradas, resultado que desplazó a la Mazda CX-30, que quedó en segundo lugar con 851 unidades, y a la Renault Duster, que ocupó la sexta posición con 607 vehículos matriculados.

La lista de los cinco más vendidos la completaron el Mazda 2, con 657 matrículas, y el Chevrolet Onix, con 628. La Renault Duster, que en anteriores periodos había encabezado el ranking, descendió a la sexta casilla con 607 unidades.

En el consolidado del año, el Corolla Cross también lidera el ranking, seguido por el Kia K3, la Mazda CX-30, la Renault Duster y el Foton BJ.

La Toyota Corolla Cross 2025 fue el segundo vehículo más vendido en 2024 en Colombia Foto: Toyota Press

Top 20 modelos más vendidos en agosto de 2025

De acuerdo con los datos del RUNT, procesados por Fenalco y la Andi, los vehículos con mayor número de matrículas durante agosto fueron:



Toyota Corolla Cross – 955 unidades Mazda CX-30 – 851 unidades Kia K3 – 843 unidades Mazda 2 – 657 unidades Chevrolet Onix – 628 unidades Renault Duster – 607 unidades Foton BJ – 485 unidades Kia Picanto – 449 unidades BYD Yuan Up – 440 unidades Toyota Land Cruiser – 415 unidades Toyota Corolla – 398 unidades Nissan Kicks – 387 unidades Renault Kardian – 371 unidades Mazda CX-5 – 344 unidades Renault Arkana – 333 unidades Kia Sportage – 332 unidades Suzuki New Scross – 291 unidades Volkswagen Polo – 291 unidades BYD Seagull – 281 unidades Toyota Hilux – 276 unidades

El Kia K3, que se comercializa en varias versiones, escaló en el ranking. Foto: Kia

Las marcas más fuertes del año

Entre enero y agosto, las marcas con mayor número de matrículas fueron:

Kia (13,1%) Renault (13,0%) Toyota (11,3%) Mazda (9,0%) Chevrolet (8,4%)

En conjunto, estas cinco concentraron el 55 % del mercado en lo corrido de 2025.

Los segmentos con mayor dinamismo en agosto fueron los comerciales de carga, que crecieron un 93 %, seguidos por las camionetas con un aumento del 61,6% y los SUV, que registraron un alza del 30%.

El informe resalta que Manizales lideró en crecimiento con un 154% más de registros frente al mismo mes de 2024. Le siguieron Villavicencio (68%), Madrid (57%), Funza (56%) y Montería (53%), lo que evidencia un dinamismo regional en el mercado.