Renault renovará carro muy querido y recordado por colombianos en esta fecha

Después de que Renault confirmara que la Arkana contiunará en Colombia, ya prepara una sorpresa para el próximo lunes 8 de septiembre, durante el Salón del Automóvil de Múnich, realizará un lanzamiento mundial que marca un nuevo capítulo en la historia de la marca.

La presentación está programada para las 17:30 horas y se transmitirá en directo a través de la plataforma digital oficial del fabricante francés.

La gran protagonista de esta cita será la sexta generación del Renault Clio, uno de los modelos más emblemáticos de la compañía y que, tras 35 años en el mercado, continúa siendo un referente en el segmento de los automóviles compactos.

El Renault Clio ha pasado por cinco generaciones. Foto: AFP

¿Qué pasó con el Renault Clio en Colombia?

Desde su debut en los años noventa, el Clio ha cosechado un notable éxito comercial en Europa y Latinoamérica. Sin embargo, después de 2017 se dejó de ensamblar este carro en Sofasa por lo que en Colombia no se llegaron a ver las más nuevas generaciones.

La razón detrás de que ya no se venda en Colombia es que su costo sería más alto en comparación a su competencia (al tener que exportarlo) y por la estrategia de Renault para América Latina que viene llevando acabo ya hace unos años.

Al menos, en Europa, en el primer semestre de 2025 se consolidó como el carro más vendido, con 130.500 unidades matriculadas.



¿Qué se sabe del nuevo Clio?

Aunque la revelación oficial está prevista para Múnich, algunos detalles ya se conocen. Según la prensa eruopea, el nuevo Clio mantendría unas dimensiones similares a la versión actual, con alrededor de 4,1 metros de largo, pero adoptaría una silueta más baja para mejorar la aerodinámica.

Así es el Renault Clio Full Hybrid Foto: Renault

El frontal tendrá un rediseño completo, con faros más afilados y una parrilla en forma de rombos inspirada en modelos recientes como el Rafale y el Espace. En la parte trasera se espera una luneta más inclinada y luces horizontales.

El habitáculo apostará por un entorno más digital y tecnológico. El sistema de infoentretenimiento funcionará con Android Automotive y las pantallas estarán integradas de manera similar a lo visto en los Renault Austral y Rafale.

La mecánica también se actualizará: el nuevo Clio se construirá sobre una versión modernizada de la plataforma CMF-B y ofrecerá sistemas de propulsión bifuel e híbridos.

El esquema híbrido sería el mismo del Symbioz, con 160 caballos de potencia combinados.

Los motores diésel no continuarían, y tampoco habrá una variante 100 % eléctrica, dado que ese papel lo ocupa el Renault 5 E-Tech.

En cambio, la marca planea reducir progresivamente los motores a gasolina sin electrificación, en cumplimiento de las normas ambientales vigentes en Europa.

Renault 5 Turbo 3E Foto: Renault Press

¿Qué más presentará Renault en Múnich?

El estand de Renault en la feria alemana también incluirá la presentación de dos concept cars que adelantan el rumbo de la marca en los próximos años.

Los asistentes tendrán, además, una experiencia distinta con un bar de vinilos con más de 120 discos disponibles y la posibilidad de acceder a artículos exclusivos del Clio en The Originals Renault Store.

