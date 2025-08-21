Renault confirma que la Arkana continuará en Latinoamérica pese a su salida de Europa

El panorama automotor global atraviesa una etapa de ajustes en la que varias marcas han decidido redefinir su portafolio de modelos según cada región. En medio de estos cambios, Renault confirmó que la Arkana sí se seguirá comercializando en Colombia y Latinoamérica, pero en Europa sí saldrá del mercado.

La marca del rombo puntualizó a Blu Radio que la Arkana continuará produciéndose en Corea del Sur con el objetivo de abastecer a mercados como el colombiano y otros de Latinoamérica. La compañía destacó que el modelo mantiene un nivel de aceptación sobresaliente en la región, lo que justifica su permanencia y proyección a futuro.

En Colombia, el desempeño del Arkana ha sido especialmente relevante. La marca recordó que el país fue el primero en América Latina en lanzar la versión híbrida Renault Arkana Hybrid E-Tech, en septiembre de 2024.

Renault Arkana llegó a Colombia en 2024 Foto: Renault

Apenas tres meses después de su introducción, el vehículo se ubicó en el Top 3 de los más vendidos en su segmento. Además, para la tranquilidad de los compradores de la Arkana, desde mayo de 2025, se comercializa en Colombia con año modelo 2026, que incorpora nuevas características, como el sistema de sonido Bose en la versión Alpine, entre otras mejoras.

Renault explicó que estos ajustes buscan mantener al modelo competitivo y alineado con las demandas del consumidor latinoamericano.

De acuerdo con la compañía, los resultados en Colombia confirman la solidez de la estrategia de Renault-Sofasa, filial encargada de la operación en el país, y respaldan el compromiso de la marca con el mercado latinoamericano.

“El Renault Arkana seguirá siendo protagonista en las carreteras nacionales y regionales, aportando innovación, estilo y sostenibilidad a la movilidad de Latinoamérica”, indicó la empresa en un comunicado.

¿Qué pasa con la Arkana en Europa?

En el continente europeo, la compañía francesa sí dejará de comercializarla debido a una reestructuración de la línea de producción en la planta de Busan, Corea del Sur, con miras a dar paso a nuevas plataformas y vehículos que responden a la demanda de ese mercado.

Renault es uno de los fabricantes que más carros vende en el mundo Foto: AFP

Mientras en Europa la salida del Arkana abre espacio para que nuevos SUV basados en plataformas de Geely ocupen su lugar, en América Latina el modelo seguirá rodando y fortaleciéndose dentro de la oferta de Renault.

Cabe recordar que la Arkana inició su producción en 2021, y de acuerdo con cifras de la marca, el modelo superó las 250.000 unidades vendidas a nivel global desde su lanzamiento, lo que lo convirtió en uno de los productos más exitosos en su categoría.