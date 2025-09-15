¿Es mejor frenar con motor o con los frenos tradicionales para cuidar el carro, según expertos?

En la conducción diaria, los sistemas de frenado juegan un papel clave en la seguridad y el mantenimiento del vehículo. Los carros ofrecen diferentes formas de reducir la velocidad: los frenos tradicionales, que funcionan a través de pastillas y discos, y el llamado freno motor, una técnica que aprovecha la resistencia del propio motor para desacelerar el auto.

Expertos de EuroTaller y Ford México explican cómo funciona este método, sus beneficios, en qué situaciones conviene utilizarlo, y si frenar con motor realmente ayuda a cuidar el carro o si debe reservarse para momentos específicos en la carretera.



¿Cómo funciona el freno motor?

De acuerdo con EuroTaller, esta técnica se activa cuando el conductor levanta el pie del acelerador. En ese momento, el motor deja de recibir combustible, las válvulas de admisión se cierran parcialmente y se genera resistencia al flujo de aire, lo que provoca una reducción gradual de la velocidad.

Ante cualquier duda o problema con los frenos, acuda a un mecánico de confianza para una revisión exhaustiva y evitar riesgos innecesarios en la carretera. Foto: AFP

La compresión interna del motor también aporta resistencia, lo que ayuda a disminuir la marcha del vehículo sin necesidad de pisar el pedal del freno.

Para hacerlo de manera correcta, se recomienda seleccionar una marcha más baja, lo que aumenta la presión en la caja de cambios y se traduce en una desaceleración controlada.

Ford México añade que, al usar esta técnica, no solo intervienen los frenos, sino también la transmisión, la tracción y el motor, que trabajan en conjunto para retener el auto.



Beneficios de frenar con motor

Los expertos coinciden en que frenar con motor tiene ventajas claras en determinadas circunstancias. Según los expertos, este método contribuye a:



Un menor consumo de combustible, ya que los coches modernos cortan la inyección al soltar el acelerador.

Además, reduce el desgaste de las pastillas y discos, prolongando su vida útil.

Ayuda a que los discos no se calienten en descensos prolongados y mantiene la tracción del vehículo, lo que aumenta la seguridad.

El gasto de combustible en estas condiciones es mínimo, ya que no se inyecta gasolina mientras se desacelera.

En viajes por carretera es mejor usar el freno del motor en algunas bajadas para no calentar mucho los frenos Foto: SuperTransporte

Desventajas o limitaciones de frenar con motor

Aunque el freno motor ofrece ventajas, no reemplaza por completo al sistema de frenos convencional.

EuroTaller advierte que se requiere cierta habilidad para aplicarlo correctamente, sobre todo en vehículos de transmisión manual. Además, en situaciones de emergencia, la respuesta inmediata de los frenos tradicionales sigue siendo indispensable.

Ford México también subraya que nunca debe utilizarse el punto muerto en bajadas, ya que podría provocar pérdida de tracción y maniobrabilidad. El freno motor debe ser visto como un apoyo y no como un sustituto total de los frenos.



Cómo frenar con el motor correctamente

Para que esta técnica sea segura y efectiva, los especialistas sugieren algunos pasos básicos:



Cambios secuenciales: Reducir de quinta a cuarta, luego a tercera y así sucesivamente, para mantener el régimen de revoluciones estable.

Atención al tacómetro: Vigilar que las revoluciones no suban demasiado, lo que podría dañar el motor.

Preparación del freno: Aunque se use el freno motor, es recomendable tener el pie listo en el pedal por si es necesario hacer un ajuste inmediato.

Transmisión automática: Muchos autos automáticos incluyen un modo manual que permite bajar marchas y aplicar esta técnica de forma similar a los vehículos estándar.

El correcto uso de la caja de cambios ayuda a gastar menos gasolina. Foto: Unsplash

En conclusión, el freno motor es especialmente útil en descensos y tramos largos, donde ayuda a mantener el control y evita que los frenos convencionales se sobrecalienten.

Sin embargo, no debe verse como un reemplazo absoluto, sino como un recurso complementario que, bien aplicado, puede mejorar la seguridad, ahorrar combustible y reducir el desgaste de los componentes del sistema de frenos.