Colombianos que compren estos carros tendrán beneficios tributarios, según la Dian

El mercado automotor colombiano atraviesa un proceso de transformación acelerada. De enero a agosto, según cifras de Fenalco, se matricularon 10.508 carros eléctricos, un crecimiento del 173.5 % frente al mismo periodo de 2024.

El interés de los ciudadanos se ha visto impulsado por una mayor oferta de modelos, provenientes desde Europa y China, lo que ha generado un dinamismo por el portafolio de vehículos que cada vez se encuentran más en el país. Además, de los beneficios que estos entregan.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) emitió un nuevo concepto que confirma la posibilidad de que las personas naturales accedan a los incentivos previstos en la Ley 1715 de 2014 al adquirir vehículos eléctricos o híbridos de uso personal.

Los carros eléctricos tienen ventajas tributarias sobre los de combustión Foto: Enel

Este anuncio modifica el concepto No. 012101 de 2025, que inicialmente había dejado por fuera a los compradores particulares, generando incertidumbre en el mercado.

Con la nueva aclaración, el acceso a deducciones tributarias y exclusión de IVA deja de estar restringido a empresas o proyectos de gran escala, y se extiende a ciudadanos que adquieran un carro electrificado, siempre y cuando cuente con la certificación expedida por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME).



¿Qué beneficios tributarios hay por comprar carro eléctrico?

Entre los incentivos confirmados se encuentran:



Deducción especial en el impuesto de renta para quienes adquieran vehículos eléctricos o híbridos certificados.

para quienes adquieran vehículos eléctricos o híbridos certificados. Exclusión del IVA o aplicación de tarifa reducida.

o aplicación de tarifa reducida. De acuerdo con el artículo 468-1 del Estatuto Tributario, los vehículos eléctricos pagan un IVA del 5 %, frente al 19 % general que aplicaría en otros casos.

Además, existen estímulos adicionales en ciudades como Bogotá. Allí, los vehículos eléctricos nuevos de uso particular tienen un 60 % de descuento en el impuesto vehicular durante los primeros cinco años.

En el caso de los taxis eléctricos, la reducción llega hasta el 70 %, mientras que los híbridos eléctricos particulares cuentan con un 40 % de descuento.

Para incentivar su adopción, los carros eléctricos tiene ventajas sobre diésel y gasolina, como menos impuestos Foto: AFP

Sin embargo, la Dian advirtió que los incentivos no son automáticos ni universales. Existen condiciones claras para acceder a ellos:



Certificación de la UPME : es requisito indispensable para la aplicación de la deducción en renta o la exclusión de IVA.

: es requisito indispensable para la aplicación de la deducción en renta o la exclusión de IVA. Alcance limitado de algunos beneficios: deducciones más amplias contempladas en la Ley 1715 estaban diseñadas para proyectos energéticos de mayor escala, por lo que no aplican de manera directa para todos los compradores individuales.

Variación en incentivos locales: los descuentos en impuestos vehiculares dependen de cada ciudad o municipio. No en todos los casos se ofrecen los mismos porcentajes o plazos.

¿Cómo está la venta de carros eléctricos e híbridos?

De acuerdo con el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), el comportamiento reciente del mercado confirma la tendencia al alza. En agosto de 2025, la venta de vehículos eléctricos aumentó en un 148 %, con 1.647 unidades frente al mismo mes de 2024.

Este segmento ya representa el 7,7 % del total de vehículos vendidos en ese mes.

Los híbridos también muestran un crecimiento sostenido: en agosto se vendieron 6.066 unidades, lo que equivale a un aumento del 66 % respecto al mismo mes del año anterior. Su participación en el mercado fue del 28,5 %.

En el acumulado entre enero y agosto de 2025, se matricularon 10.508 vehículos eléctricos, lo que significa un incremento del 173,5 % frente al mismo periodo de 2024. En cuanto a los híbridos, se registraron 39.250 unidades, con un crecimiento del 61,5 % frente al mismo lapso del año pasado.

El RUNT también destacó el avance en varias ciudades intermedias. En el caso de los eléctricos, los mayores crecimientos se dieron en Manizales (1750 %), Bucaramanga (760 %) y Armenia (600 %).

Para los híbridos, los incrementos más pronunciados fueron en Manizales (1447 %), Montería (480 %) y Sincelejo (371 %)