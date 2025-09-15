Siguen llegando chinos a Colombia: nueva marca de carros eléctricos e híbridos enciende motores

Este 2025 se posiciona como el mejor año para todos los carros de nuevas energías, como los eléctricos e híbridos, en la historia del país, según han mostrado los datos del Runt en cuanto a matriculaciones.

El Salón del Automóvil de Bogotá, programado para noviembre, podría ser el escenario donde se oficialice la entrada de un nuevo jugador al mercado colombiano: la marca Voyah, división de vehículos electrificados del grupo chino Dongfeng Motors.

Aunque la compañía aún no ha hecho un anuncio público, su página web en Colombia y las guías de valores de Fasecolda ya listan dos modelos que anticipan su debut en el país.



¿Cuáles son los nuevos carros de Voyah y qué precios tendrán?

Son dos modelos que llegarán: Voyah Courage eléctrica, que tendrá un valor estimado entre 185 y 210 millones de pesos, mientras que la Voyah Free híbrida enchufable de rango extendido se ubicará entre 215 y 230 millones de pesos.

Voyah Free

La Voyah Free, una SUV de 4,90 metros de longitud, llegará con un sistema híbrido enchufable de rango extendido, que combina propulsión eléctrica con un motor turbo de 1.5 litros encargado únicamente de generar energía.

Este esquema permitirá alcanzar autonomías combinadas cercanas a los 1.000 kilómetros, dependiendo de la versión. La más accesible, denominada Touring, contará con un motor eléctrico trasero de 268 hp y 410 Nm de torque, junto a una batería de 43 kWh.

La variante Explorer ofrecerá tracción integral gracias a dos motores eléctricos que, en conjunto, entregan 483 hp y 720 Nm, apoyados en una batería de 39 kWh.

Entre su equipamiento destacan tres pantallas digitales de 12,3 pulgadas que pueden ocultarse según la preferencia del conductor, sistema de sonido Dynaudio de 10 parlantes, climatizador bizona, asientos delanteros con ventilación y masajes, cámara de visión nocturna y diversas asistencias avanzadas a la conducción.

Voyah Courage

Por otro lado, el segundo vehículo registrado es la Voyah Courage, una SUV de 4,72 metros que llegará con motorizaciones completamente eléctricas.

Tendrá dos configuraciones: una con motor trasero de 288 hp y 420 Nm, y otra con tracción total de 429 hp y 620 Nm, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos.

Ambas versiones estarán equipadas con baterías LFP de CATL de 77 kWh, con autonomías de hasta 625 km bajo ciclo CLTC.

En el interior contará con un panel digital de 6 pulgadas y pantalla táctil central de 15 pulgadas, conexión inalámbrica con CarPlay, climatizador bizona, techo panorámico y asientos delanteros eléctricos con calefacción, ventilación y función de masaje.

También tendrá un paquete de seguridad con frenado autónomo, control crucero adaptativo, sensor de punto ciego y cámara de 540 grados.

Fundada en 2019, Voyah se posiciona como la línea premium de Dongfeng Motors, uno de los fabricantes más importantes de China. Aunque Dongfeng es reconocida en Colombia por su oferta de camiones y pick-ups eléctricas, Voyah apunta directamente al segmento de SUVs de gama alta.

La marca ya está presente en mercados europeos como Noruega, Alemania, Países Bajos y España, y en América Latina debutó primero en Ecuador. En Colombia estará representada por Gezpomotor, empresa que también importa los camiones Shacman.