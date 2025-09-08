Gobierno regalará casi 5 millones de pesos a quienes compren estos carros eléctricos

El mercado de los carros eléctricos sigue creciendo en todo el mundo, impulsado tanto por la necesidad de reducir emisiones contaminantes como por el interés de los gobiernos en estimular una industria que está en plena transformación.

En este contexto, diferentes países alrededor del mundo han puesto en marcha programas de incentivos económicos que buscan reducir el precio de compra y facilitar el acceso de los ciudadanos a este tipo de automóviles.

Europa ha sido uno de las regiones que más impulsa esto. Allí, las autoridades han venido ajustando los llamados bonos ecológicos, que ofrecen ayudas directas para quienes decidan dar el paso hacia la movilidad sin emisiones.

Los carros eléctricos tienen un sistema muchísimo más tecnológico que el resto. Foto: AFP

¿Cuál es el bono que darán por comprar carro eléctrico?

El Gobierno francés comunicó este lunes que, a partir del 1 de octubre, entrará en vigor una prima especial de 1.000 euros, equivalente a unos 4.7 millones de pesos colombianos, que se sumará a las ayudas ya existentes para la compra de automóviles eléctricos.

El incentivo será adicional al denominado “bonus ecológico”, vigente desde julio, que otorga hasta 4.200 euros dependiendo de los ingresos de cada comprador.

Con la nueva medida, quienes adquieran un vehículo que cumpla con ciertos requisitos podrán obtener un apoyo financiero total cercano a los 5.200 euros.



¿Cuáles carros eléctricos recibirán la ayuda?

El beneficio no se aplicará a todos los vehículos eléctricos. Según explicaron los ministros de la Transición Ecológica y de la Energía, la prima de 1.000 euros se entregará únicamente a quienes compren un carro con baterías fabricadas dentro de la Unión Europea.

De acuerdo con el comunicado oficial, la medida responde a dos objetivos: reforzar la autonomía estratégica de Europa frente a la competencia internacional y apoyar el empleo industrial en la región.

Muchos conductores no se cambian a la movilidad eléctrica por los altos costos de cambiar o reparar la batería Foto: Unsplash

“Frente a una fuerte competencia internacional, Europa debe reforzar su producción”, señalaron los ministros, quienes añadieron que la reindustrialización es condición esencial para la soberanía y la transición energética.

El Gobierno recordó que, actualmente, la mayoría de las baterías usadas en vehículos eléctricos comercializados en Europa provienen de Asia y representan hasta el 40 % del precio total de un automóvil eléctrico.

Aunque varias empresas han invertido en la construcción de fábricas de baterías en países como Francia y Alemania, la industria enfrenta dificultades relacionadas con los altos costos de la energía y el acceso limitado a materias primas.

China, principal actor global en este sector, controla gran parte del suministro de materiales esenciales, lo que ha generado preocupación en los fabricantes europeos.

La nueva prima busca precisamente equilibrar ese escenario y dar una señal clara a los inversionistas sobre el compromiso del Gobierno con la producción local.



¿Se electrificará Europa totalmente?

Con esta medida, Francia se suma a los esfuerzos europeos por mantener su liderazgo en la transición hacia la movilidad limpia y reducir la dependencia de proveedores externos.

El anuncio también se produce en un momento en el que la Unión Europea discute su hoja de ruta para alcanzar la meta de dejar de vender vehículos que emitan CO2 a partir de 2035.

