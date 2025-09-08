Carros a gasolina se dejarían de vender desde este año: sector eléctrico lo tiene contra las cuerdas

La presión del sector eléctrico europeo volvió a ponerse sobre la mesa. Más de 150 líderes empresariales enviaron una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que reiteran la necesidad de mantener intacto el objetivo de poner fin a la venta de vehículos que emiten.

El documento no solo refleja la postura de los fabricantes de automóviles que ya avanzan hacia la electrificación, sino también la de proveedores de baterías, compañías de energía, desarrolladores de software y operadores de infraestructura de carga.

Todos coinciden en que modificar o retrasar la meta, que implica que a partir del 2035 se dejen vender carros a gasolina o en general vehículos con motores térmicos, significaría un retroceso para la industria europea.

Para incentivar su adopción, los carros eléctricos tiene ventajas sobre diésel y gasolina, como menos impuestos Foto: AFP

¿Por qué el sector eléctrico está en contra de lo tradicional?

En la misiva, empresas como Volvo, Uber, Cabify, Iberdrola, Ikea, LG Energy Solutions, Samsung, Polestar, Vektor, Zunder, Wallbox y Circontrol instaron a la Comisión Europea a “mantenerse firme” y no dar marcha atrás en el compromiso.

Según explican, la decisión tomada en 2023 representó un “hito climático” y una hoja de ruta clara para gobiernos, inversores y consumidores.

Los firmantes recordaron que, tras el anuncio de Bruselas, se movilizaron “cientos de miles de millones de euros en nuevas inversiones” que ya han generado más de 150.000 empleos en diferentes países.

Entre los proyectos se destacan las gigafactorías de baterías en Francia y Alemania, así como plantas de ensamblaje de autos en Bélgica y Eslovaquia.

Los carros eléctricos tienen un sistema muchísimo más tecnológico que el resto. Foto: AFP

La preocupación: Europa frente a China

El llamado de los empresarios surge en un contexto de incertidumbre. La Comisión Europea prorrogó recientemente la obligación de reducción de CO2 en los vehículos que se vendan a partir de 2025, lo que encendió las alarmas sobre un eventual debilitamiento de la norma de 2035.

En la carta se advierte que, mientras en Europa se discute sobre plazos y posibles ajustes, regiones como China avanzan con mayor rapidez en el desarrollo y venta de vehículos eléctricos, consolidando su posición estratégica en el mercado global.

De acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía, uno de cada cuatro automóviles vendidos en el mundo en 2025 será eléctrico, lo que incrementa la presión sobre la industria europea para no perder terreno.

El sector eléctrico advierte que cualquier intento de flexibilizar el objetivo pondría en riesgo la confianza de los inversores y entregaría la ventaja competitiva a otras potencias.

“Retrasar el objetivo de 2035, o ampliar el foco más allá de esa fecha hacia tecnologías transitorias menos eficientes, frenaría estos avances colectivos”, señala el documento.

Además, se alerta sobre la posibilidad de una dependencia más profunda de mercados externos en materia de producción de baterías y componentes clave.

BYD ha logrado irrumpir en el mercado de carros eléctricos en el hemisferio occidental de forma categórica. Foto: AFP

Para los firmantes, esto significaría pérdida de influencia y un rezago difícil de revertir en la carrera global por la movilidad eléctrica.

El grupo de 150 compañías también planteó medidas adicionales. Solicitan una estrategia industrial “más robusta” que garantice el suministro de materias primas, el fortalecimiento de la producción de baterías y el apoyo a los proveedores tradicionales en su proceso de transformación hacia tecnologías limpias.

Asimismo, reclaman incentivos coherentes en todos los Estados miembros para facilitar la transición de los ciudadanos a vehículos eléctricos, así como acelerar la inversión en redes de carga en el continente.

Los líderes del sector insisten en que se trata de un momento clave. En su mensaje a Von der Leyen, advierten que la decisión de mantener o modificar la meta de 2035 definirá si Europa lidera la transición eléctrica o se queda relegada.

“Este es un momento decisivo. Su convicción de actuar con audacia ahora determinará si Europa toma las riendas de su futuro eléctrico o lo sigue desde atrás”, concluye el documento.