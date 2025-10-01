En vivo
Blu Radio  / Motor  / Adiós al rey en ventas: este carro destronó a la Corolla Cross y la Duster como el más vendido

Adiós al rey en ventas: este carro destronó a la Corolla Cross y la Duster como el más vendido

Con 24.862 carros nuevos vendidos en septiembre, el recién finalizado mes se convirtió en el mejor en cuanto a ventas este año.

Kia Picanto
Con este mes el carro se metió en el acumulado de los más vendidos en el año.
Foto: Unsplash
Por: David Santiago Pacheco Fonseca
|
Actualizado: 1 de oct, 2025

El mercado automotor colombiano cerró septiembre de 2025 con un repunte histórico en el registro de vehículos nuevos, con una cifra que convirtió al mes en el de mayor volumen de ventas del año.

Según el más reciente informe de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), durante el noveno mes del año se matricularon 24.862 unidades, un crecimiento del 45,2 % frente al mismo periodo de 2024.

El reporte también evidencia la fortaleza de las tecnologías limpias. El registro de vehículos eléctricos alcanzó 1.858 unidades, lo que representa un alza del 151 % frente a septiembre de 2024, mientras que los híbridos llegaron a 7.102 registros, con un crecimiento del 72,3 %.

En el acumulado entre enero y septiembre de 2025, el país suma 175.025 vehículos nuevos matriculados, lo que representa un crecimiento del 29,4 % respecto al mismo periodo de 2024.

Vendedor entregando llaves a un comprador de auto
En Colombia se venden menos autos nuevos que usados.
Foto: ImageFX

¿Cuál fue el carro más vendido en septiembre 2025?

Hasta agosto, el Toyota Corolla Cross se mantuvo en diferentes meses como el vehículo más vendido. Sin embargo, en septiembre la tendencia cambió. El modelo japonés registró 491 unidades, lo que significó una caída del 35 % frente al mismo mes de 2024, y descendió hasta la octava posición mensual.

El liderazgo lo tomó el Kia Picanto, que alcanzó 1.025 matrículas, seguido de cerca por la Renault Duster con 978 unidades y el Kia K3 con 853 registros. El informe gremial destaca que estas tres líneas superaron ampliamente al Corolla Cross, que aún se mantiene como líder en el acumulado anual con 6.876 unidades entre enero y septiembre.

Las cinco marcas con mayor número de registros en septiembre fueron Kia (14,4 %), Renault (12 %), Chevrolet (9 %), Mazda (7,8 %) y Toyota (7,5 %). En conjunto, representaron el 50,7 % del mercado.

Kia Picanto
El Kia Picanto, además, es uno de los carros más baratos en Colombia
Foto: Kia Press

Top 20 vehículos más vendidos en septiembre de 2025

De acuerdo con datos del RUNT, elaborados por Fenalco y ANDI, así quedó el ranking de las líneas con más registros en septiembre:

  1. Kia Picanto – 1.025 unidades
  2. Renault Duster – 978
  3. Kia K3 – 853
  4. Foton BJ – 848
  5. Mazda CX-30 – 773
  6. Chevrolet Onix – 759
  7. Kia Sportage – 514
  8. Toyota Corolla Cross – 491
  9. Mazda 2 – 486
  10. Suzuki Swift – 482
  11. Nissan Kicks – 444
  12. Renault Kardian – 442
  13. BYD Yuan UP – 424
  14. Mazda CX-5 – 368
  15. Toyota Corolla – 368
  16. Suzuki Fronx – 349
  17. Hyundai Tucson – 332
  18. JMC JX – 331
  19. Renault Arkana – 329
  20. Toyota Hilux – 319

Panorama anual

Aunque el Toyota Corolla Cross perdió protagonismo en septiembre, sigue siendo el líder en lo corrido del año con 6.876 unidades matriculadas, un 18,9 % más que en 2024. Lo siguen de cerca el Kia K3 (6.768) y la Renault Duster (6.009).

Toyota Corolla Cross 2025
La Toyota Corolla Cross 2025 fue el segundo vehículo más vendido en 2024 en Colombia
Foto: Toyota Press

Los gremios concluyen que la recuperación del mercado automotor en 2025 ha sido impulsada tanto por la diversificación en la oferta de modelos como por el crecimiento sostenido de los vehículos eléctricos e híbridos, que cada vez ganan mayor participación en Colombia.

El análisis de Fenalco y ANDI también revela que algunas ciudades impulsaron la recuperación del sector. Manizales registró un aumento del 104 %, Villavicencio un 98 % y Mosquera un 95 % frente al mismo mes del año pasado. Asimismo, Bucaramanga e Ibagué se destacaron con incrementos del 91 % y 87 %, respectivamente.

En cuanto a segmentos, los de mayor dinamismo fueron los vehículos comerciales de carga, con un aumento del 152 %, seguidos por las camionetas (88,5 %) y los vehículos comerciales de pasajeros (75 %).

