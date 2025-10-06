Carro eléctrico arrancó solo y se fue sin conductor: momento quedó en video y genera preocupación

Un inusual incidente con un carro eléctrico ha generado debate sobre la seguridad de las funciones remotas en los autos inteligentes. El hecho ocurrió el pasado 30 de septiembre en Shandong, China, cuando el propietario de un Xiaomi SU7 reportó que su carro, que estaba estacionado, comenzó a moverse por sí solo sin que nadie estuviera al volante, según reportó Car News China.

De acuerdo con el relato del afectado, el vehículo se encontraba detenido frente a su residencia mientras él y una mujer estaban dentro de la vivienda.

Sin embargo, las cámaras de seguridad registraron el momento en que el automóvil se activó y avanzó hacia adelante de manera repentina. En el video, se escucha a la mujer gritar alarmada mientras el dueño corre hacia la puerta intentando detener el carro.

El propietario explicó que tras el hecho se comunicó de inmediato con el servicio de atención al cliente de Xiaomi. Los primeros comentarios del equipo técnico, según dijo, apuntaban a la posibilidad de que el sistema de encendido remoto se hubiera activado accidentalmente a través del teléfono móvil.



Sin embargo, el conductor negó esa versión, asegurando que su celular no estaba en uso en ese momento y que, por ello, decidió publicar el video completo como evidencia.



¿Por qué se movió solo el auto Xiaomi?

Posteriormente, información difundida por fuentes del sector automotor indicó que los registros del sistema mostraban que un dispositivo Apple vinculado a la cuenta del propietario envió un comando de Remote Parking Assist (RPA), o asistencia de estacionamiento remoto.

Esta herramienta permite que el vehículo se desplace de manera autónoma para entrar o salir de un espacio de parqueo cuando se activa desde la aplicación del celular.

Publicidad

Pese a esa explicación, algunos especialistas del sector han expresado dudas sobre los mecanismos de seguridad del sistema. Han señalado que una función como la del RPA debería incluir bloqueos automáticos que impidan cualquier movimiento del vehículo si detecta que no hay una persona en el asiento del conductor.

Analistas citados por medios locales advirtieron que, aunque estas herramientas ofrecen comodidad para los usuarios, también implican riesgos si no cuentan con medidas de protección suficientes o una adecuada transparencia en el manejo de los datos de operación.

El propietario del Xiaomi SU7 afectado solicitó a la compañía la entrega de los registros originales completos de la operación del vehículo, argumentando que los fragmentos presentados hasta el momento no permiten esclarecer con precisión qué ocurrió antes de que el carro comenzara a moverse.

Publicidad

Hasta el 3 de octubre, Xiaomi no había publicado un informe oficial sobre los resultados de su investigación interna ni ofrecido detalles adicionales sobre el estado del sistema en el momento del incidente.