Marca de carros que vende eléctricos de lujo en Colombia superó los 2 millones de ventas globales

La industria automotriz atraviesa un proceso de transformación marcado por la electrificación. Según la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA), en 2024 se fabricaron más de 92 millones de vehículos en el mundo, con China a la cabeza de la producción global con 31,2 millones de unidades.

Ese liderazgo ha estado acompañado por el auge de los autos eléctricos, segmento que también comienza a ganar terreno en mercados como Colombia.

En el país, las ventas de vehículos 100 % eléctricos han mostrado un ritmo acelerado. Solo en agosto de 2025 se registraron 1.647 unidades, lo que representó un crecimiento del 148 % frente al mismo mes del año anterior.

En el acumulado de enero a agosto, ya son 10.508 unidades comercializadas, con un aumento del 173,5 %, lo que proyecta a este año como uno de los de mayor crecimiento en movilidad eléctrica.



Las ventas de carros eléctricos siguen en aumento Foto: AFP

¿Cuántos carros ha vendido Zeekr en su historia?

En apenas tres años, Zeekr se ha posicionado en el mercado premium global de movilidad eléctrica. Según Reuters, en 2024 duplicó sus ventas hasta acercarse a las 900.000 unidades, convirtiéndose en un competidor directo de Tesla y de fabricantes europeos de alta gama.

La marca alcanzó un nuevo hito al cierre de agosto de 2025: más de 2 millones de vehículos entregados desde su fundación. Solo en ese mes, se reportaron cerca de 50.000 unidades distribuidas en diferentes mercados, un indicador del ritmo de crecimiento de la compañía.

En octubre de 2024, Zeekr ingresó oficialmente a Colombia bajo la representación de Astara. En menos de un año de operaciones, la compañía ya ocupa el segundo lugar entre las marcas premium de eléctricos en el país, con una participación de mercado del 17 %.

Actualmente, su oferta incluye los modelos Zeekr X y Zeekr 001, además del Zeekr 7X en preventa.

“Teníamos inicialmente un objetivo de 250 unidades, ahora el plan ajustado es poder llegar a las 400 unidades vendidas este año con la ayuda del Salón del Automóvil en noviembre. Ha sido un éxito, sobre todo por la calidad del producto y por la novedad”, señaló José Luis Porras, Brand Manager de Zeekr en Colombia.

Zeekr 001 es uno de los carros que oferta la marca en Colombia Foto. Zeekr

¿Qué es Geely?

En el centro de esta tendencia global se encuentra el conglomerado Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), fundado en 1986 en Hangzhou, China.

La compañía, que inició fabricando electrodomésticos, es hoy uno de los actores más influyentes en movilidad, con 30 plantas de producción, 8 centros de investigación y desarrollo y 6 centros de diseño distribuidos en distintas regiones del mundo. Entre sus marcas se encuentran Volvo Cars, Polestar, Lotus, Link & Co y Zeekr.

Precisamente Zeekr ha sido una de las apuestas más ambiciosas del grupo. Nacida como una marca de lujo totalmente eléctrica, cuenta con sede en Hangzhou, un centro de producción en Ningbo y un hub de diseño en Gotemburgo, Suecia. Su portafolio ha logrado reconocimiento internacional gracias a la combinación de diseño escandinavo, innovación tecnológica y estándares de seguridad de alta gama.