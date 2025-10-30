Mazda estrena nueva camioneta híbrida, con 650 km de autonomía y que compite con BYD, Toyota y más

En respuesta a los recientes lanzamientos de marcas como Chery, Deepal, entre otras, Mazda anunció la llegada a Colombia de la Mazda CX-60 híbrida enchufable (PHEV), un modelo que incorpora la tecnología de propulsión eléctrica y a gasolina de la marca japonesa.

Con este lanzamiento, la compañía amplía su oferta de vehículos electrificados en el país, en un segmento donde también participan fabricantes como BYD, Toyota, Kia, Ford y más.

El nuevo modelo se desarrolló bajo la arquitectura e-Skyactiv PHEV y llega como parte de la línea global de electrificación de la marca.



Motorización de la CX-60 enchufable

El sistema e-Skyactiv PHEV de la Mazda CX-60 integra un motor a gasolina eSkyactiv-G de 2.5 litros y un motor eléctrico alimentado por una batería de iones de litio de 355 voltios.

Mazda CX-60 PHEV Foto: Mazda

Ambos motores trabajan de forma conjunta, entregando una potencia total de 323 caballos de fuerza y un torque máximo combinado de 500 Nm.



La SUV puede recorrer hasta 650 kilómetros combinando la energía eléctrica y la del motor de combustión. Cuando la batería agota su carga, el sistema activa automáticamente el motor a gasolina para mantener la propulsión.

Además, puede recargarse conectándose a una fuente doméstica mediante el cable de carga incluido.

La CX-60 PHEV también incorpora un sistema de frenado regenerativo, que recupera la energía generada durante la desaceleración y la almacena nuevamente en la batería.



¿Qué novedades trae la CX-60?

Entre sus innovaciones, el modelo cuenta con un sistema de reconocimiento facial, que identifica al conductor y ajusta automáticamente más de 250 configuraciones internas, como la posición del asiento, los espejos, el volante y la climatización.

De igual forma, un asistente de entrada y salida desplaza el asiento y el timón para facilitar el acceso o la salida del vehículo.

La SUV está equipada con una transmisión Skyactiv-Drive de ocho velocidades, que utiliza un motor eléctrico en lugar del convertidor de torque tradicional.

Mazda CX-60 PHEV Foto Mazda

Sistemas de seguridad

Mazda informó que la CX-60 incluye 18 tecnologías de seguridad i-Activsense, entre ellas el Monitoreo del Conductor (DM) y la Alerta de Atención del Conductor (DAA), sistemas que emplean una cámara para detectar signos de fatiga o distracción a velocidades superiores a 5 km/h, generando alertas visuales y sonoras.

Asimismo, incorpora la Asistencia de Permanencia en Carril (LAS) y la Prevención de Salida de la Vía (ELK), que funcionan a partir de los 60 km/h y advierten al conductor mediante señales acústicas y vibraciones en el volante en caso de desvío involuntario.

La marca señaló que el modelo obtuvo la máxima calificación de cinco estrellas en las pruebas Euro NCAP.

Mazda CX-60 PHEV Foto Mazda

La Mazda CX-60 híbrida enchufable sigue el lenguaje de diseño Kodo, característico de la firma japonesa, con líneas limpias y proporciones robustas. Entre sus elementos exteriores cuenta con rines de 20 pulgadas y la integración visual de sus faros y luces traseras.

En el interior, ofrece una cabina con acabados en cuero Nappa color negro, techo panorámico y una pantalla central TFT de 12 pulgadas que se enlaza con el sistema Mazda Connect.

Además, el modelo incorpora un sistema de sonido BOSE® de 12 parlantes, diseñado para una distribución uniforme del audio.