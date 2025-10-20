Lanzan camioneta híbrida, 4x4 y con 1.400 km de autonomía: compite con Toyota y por $180 millones

Después de conquistar el río Yangsté y cruzarlo por completo, Chery presentó en China una nueva SUV para fortalecer su portafolio de vehículos de alto rendimiento con el lanzamiento de una nueva SUV híbrida enchufable bajo su marca Jetour.

Se trata de la nueva Jetour Zongheng G700, presentada oficialmente el 19 de octubre, que llega a ese mercado con capacidades todoterreno, una autonomía combinada de hasta 1.400 kilómetros y una propuesta que la posiciona en competencia directa con referentes como Toyota Land Cruiser, la Lexus LX, GWM Tank 500, entre otras.



¿Cómo es el Jetour Zongheng G700?

Con una carrocería de líneas cuadradas y un estilo inspirado en los SUV todoterreno clásicos, la Jetour G700 mide 5,19 metros de largo, 2,05 metros de ancho y 1,95 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,87 metros. Su peso supera las tres toneladas, y su capacidad de remolque es de 2,5 toneladas.

Jetour Zongheng G700 Foto: Jetour

El modelo ofrece versiones de cinco y seis asientos, además de siete colores de carrocería: naranja, azul, marrón, plata, negro, blanco y gris.

En su sistema de propulsión, la Zongheng G700 incorpora el sistema híbrido Kunpeng Super Performance CDM-O desarrollado por Chery, compuesto por un motor turbo 2.0 TD y dos motores eléctricos, acoplados a una transmisión DHT de dos velocidades.



En conjunto, el sistema entrega 665 kW (892 caballos de potencia) y un par máximo de 1.135 Nm, permitiendo acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 4,6 segundos. El motor térmico por sí solo genera 208 caballos y 340 Nm de torque, con una eficiencia térmica del 45,5%, según datos del fabricante.

En el habitáculo, la Zongheng G700 integra una pantalla retráctil de 35,4 pulgadas en resolución 3K, un panel central táctil de 15,6 pulgadas y una pantalla de entretenimiento de 17,3 pulgadas en el techo, disponible en las versiones superiores.

Entre los opcionales se incluyen sonido de alta fidelidad Lexicon y comunicación satelital a bordo. Además, incorpora un sistema de generación de oxígeno externo capaz de producir hasta 3 litros por minuto, diseñado para ofrecer comodidad en trayectos a gran altitud o en entornos con poco oxígeno.

Jetour Zongheng G700 también tiene capacidades off-road Foto: Jetour

Autonomía y carga

La batería de 31,4 kWh, suministrada por CATL, es del tipo litio-ferrofosfato (LFP) y permite recorrer hasta 150 km en modo completamente eléctrico. En conjunto con el tanque de combustible de 100 litros, la autonomía total puede alcanzar los 1.400 km.

En carga rápida, el vehículo puede recuperar del 20 % al 80 % de la batería en solo 10 minutos, una cifra destacable para su segmento.

La SUV incorpora los sistemas de asistencia avanzados Falcon 500 y Falcon 700, desarrollados por Chery y Huawei respectivamente. El primero utiliza 28 sensores, mientras que el segundo —disponible en la versión más equipada— opera con 33 sensores y se basa en la tecnología Qiankun ADS 4.0 de Huawei, ofreciendo conducción semiautónoma y asistencia en maniobras complejas.

También cuenta con el XWD All-Terrain Intelligent Control System, que reconoce el tipo de terreno y ajusta automáticamente los modos de manejo. Este sistema permite operar en más de 14 configuraciones distintas y escalar pendientes con inclinaciones de hasta 70%.

Interior del Jetour Zongheng G700 Foto: Jetour

¿Jetour Zongheng G700 cruzó el río más ancho de China?

Antes de su lanzamiento oficial, la Jetour Zongheng G700 ya había sido noticia. El 16 de octubre, el vehículo se convirtió en el primer SUV capaz de cruzar el río Yangtsé, el más ancho de Asia, recorriendo 1.480 metros en 22 minutos. Para lograrlo, el modelo utilizó turbinas de grado militar instaladas en la parte trasera, con una potencia combinada de 3.000 N de empuje.

Según el fabricante, cada una de las dos turbinas alcanza 18 kW (24 hp) de potencia, lo que permitió completar la travesía sin asistencia externa, demostrando las capacidades acuáticas del vehículo, que cuenta con una profundidad máxima de vadeo de 970 mm.

La Jetour Zongheng G700 se comercializará en China en cuatro versiones con precios entre 329.900 y 414.900 yuanes, equivalentes a unos $180 millones a $220 millones colombianos, aunque es un precio únicamente definido para el gigante asiático.

Chery Jetour Zongheng G700 cruzando el Yangtsé Foto: captura de video