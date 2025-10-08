Los 5 carros usados que ‘ni de chiste’ recomiendan comprar en 2025, según expertos

Comprar un carro usado puede ser una buena decisión para quienes buscan ahorrar dinero sin renunciar a un vehículo confiable. Sin embargo, no todos los modelos mantienen su calidad o precio con el paso de los años, y algunos son señalados por expertos como opciones poco recomendables.

De acuerdo con un reciente listado elaborado por U.S. News & World Report, firma especializada en rankings de productos, hay varios autos que, pese a haber sido lanzados hace pocos años, presentan fallas que los ubican entre los peores del mercado de segunda mano.

El medio especializado analizó decenas de vehículos fabricados a partir de 2019, para comprar en este 2025 y comparó aspectos como:



Desempeño

Consumo

Comodidad

Seguridad

Costo de mantenimiento

¿Cuáles son los peores carros usados 2025?

A partir de esa evaluación, U.S. News & World Report elaboró un ranking con los modelos que obtuvieron los puntajes más bajos en sus calificaciones generales. Los resultados reflejan cuáles son las opciones que los compradores deberían evitar en 2025 si buscan un usado que realmente valga la pena.



Mitsubishi Mirage 2022

Encabezando el listado se encuentra el Mitsubishi Mirage 2022, con una calificación general de 5.2 sobre 10, la más baja entre los modelos analizados. Disponible en versiones hatchback y sedán, este subcompacto tiene algunos puntos a favor, como su amplio espacio de carga y sus bajos costos proyectados de mantenimiento. Sin embargo, U.S. News advierte que esos beneficios no compensan sus deficiencias. Su motor es uno de los más débiles del segmento, necesitando cerca de 13 segundos para acelerar de 0 a 100 km/h, lo que limita su desempeño en carretera. Además, el interior presenta materiales de baja calidad y una conducción poco refinada, lo que le restó puntos en la evaluación general. Mitsubishi Mirage 2022 Foto: Mitsubishi Press Ford EcoSport 2022

El segundo modelo de la lista es el Ford EcoSport 2022, que obtuvo una calificación general de 5.5 sobre 10. Según U.S. News, aunque el vehículo destaca por su fácil manejo y un sistema de infoentretenimiento sencillo, sus puntos débiles superan los aciertos. La publicación explica que solo ofrece un motor, con una respuesta lenta y poco eficiente, lo que se traduce en una aceleración débil. Además, el interior presenta materiales duros y un diseño que no compite con otros modelos de la misma categoría. Ford decidió descontinuar este SUV tras el modelo 2022, lo que refuerza la percepción de que no logró consolidarse entre los consumidores. Ford EcoSport 2022 Foto: Ford Press Toyota Sequoia 2022

Otro de los vehículos que figura entre los menos recomendados es el Toyota Sequoia 2022, con una calificación de 5.9 puntos. Aunque su motor V8 ofrece un desempeño sólido y su interior es amplio, la SUV fue criticada por su elevado consumo de combustible —20 km por galón en ciudad y 27 km en carretera— y por la rigidez de su suspensión. U.S. News también señala que el diseño del habitáculo y su sistema de infoentretenimiento lucen anticuados frente a competidores más modernos. A esto se suma una capacidad de remolque inferior a la de otros modelos de su segmento, lo que la convierte en una opción poco atractiva para quienes buscan un vehículo familiar grande y versátil. Toyota Sequoia 2022 Foto: Toyota Press Mitsubishi Outlander Sport 2022

El cuarto lugar lo ocupa el Mitsubishi Outlander Sport 2022, también con 5.9 puntos, que destaca por su espacio de carga y su sistema de infoentretenimiento fácil de usar, pero sufre por la falta de refinamiento general. Los expertos de U.S. News advierten que su suspensión no logra absorber adecuadamente las irregularidades del camino, lo que afecta la comodidad de los ocupantes. Además, los dos motores disponibles se consideran poco potentes y generan un ruido excesivo al exigirles mayor rendimiento. Aunque su interior es resistente, los materiales y el diseño son básicos, lo que lo deja rezagado frente a rivales más equilibrados en su relación entre calidad y precio. Mitsubishi Outlander Sport 2022 Foto: Mitsubishi Press Dodge Journey 2020

Entre los modelos más antiguos del listado aparece el Dodge Journey 2020, que obtuvo una puntuación de 6.4 sobre 10. De acuerdo con U.S. News, pese a ofrecer una conducción suave y costos de mantenimiento relativamente bajos, este vehículo no logra compensar sus debilidades en otros aspectos clave. El medio detalla que el motor tiene un desempeño limitado, el manejo resulta poco ágil y el interior está dominado por plásticos de baja calidad. Además, ofrece muy pocas asistencias avanzadas de conducción, un punto negativo tratándose de una SUV familiar. Su capacidad de remolque también es reducida, con apenas 1.000 libras en su configuración máxima. Dodge Journey 2020 Foto. Stellantis Media

El análisis de U.S. News & World Report deja claro que, aunque el mercado de autos usados ofrece muchas oportunidades, no todos los modelos mantienen el estándar que los consumidores esperan. Factores como la eficiencia, el confort y las características de seguridad deben evaluarse antes de tomar una decisión.