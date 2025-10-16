Ni Toyota ni BYD: este carro se convirtió en el primero en cruzar un río más ancho que el Magdalena

Un hecho inédito en la industria automotriz acaba de ocurrir en China. Un vehículo logró una hazaña que ningún otro había conseguido antes: cruzar con éxito un río cuya anchura supera la del emblemático río Magdalena en Colombia.

El protagonista de esta proeza fue un SUV de la marca Jetour, filial del fabricante chino Chery, que atravesó el poderoso río Yangtsé, el más largo de Asia y uno de los más caudalosos del planeta.

El cruce tuvo lugar este mismo 16 de octubre desde el terminal de ferris de Heisha Zhou, en la ciudad de Wuhu, provincia de Anhui, el mismo lugar donde se encuentra la sede principal de Chery.

El SUV Jetour Zongheng G700 recorrió 1.480 metros en el agua —una distancia mayor que el punto más ancho del río Magdalena, ubicado en el municipio de Plato (Magdalena), donde alcanza cerca de 1.073 metros, según datos del investigador colombiano Eufrasio Bernal Duffo—.



Chery Jetour Zongheng G700 cruzando el Yangtsé Foto: captura de video

¿Cómo logró Jetour Zongheng G700 cruzar el Yangtsé?

Durante los 22 minutos que duró la travesía, el vehículo recorrió aproximadamente 1,2 kilómetros sobre la superficie del Yangtsé, enfrentando corrientes que fluctuaban entre 5 y 10 kilómetros por hora.

Según Car News China, el SUV mantuvo una estabilidad constante durante todo el recorrido, avanzando a una velocidad promedio de 7 km/h hasta llegar sin incidentes al terminal de ferris de Nanlong, en la orilla opuesta.

Publicidad

Este logro fue posible gracias a las características tecnológicas integradas en el modelo. El Jetour Zongheng G700 cuenta con una carrocería completamente sellada, sin perforaciones visibles, y un sistema de circulación de aire activa que evita la entrada de agua durante el desplazamiento.

Además, su sistema de propulsión se basa en una arquitectura eléctrica de 800 voltios con componentes de carburo de silicio, que proporciona la potencia necesaria para moverse incluso sobre superficies acuáticas.

Uno de los elementos clave fue su giroscopio de seis ejes, que permitió ajustar de forma automática el equilibrio del vehículo en tiempo real, garantizando un control preciso mientras flotaba sobre el río.

Publicidad

¿Qué motor tiene el Zongheng G700?

El Jetour Zongheng G700 está diseñado como un SUV híbrido de gran tamaño, pensado para terrenos difíciles.

Equipado con un motor 2.0 turboalimentado especializado para sistemas híbridos, genera 155 kW de potencia y 340 N·m de torque, alcanzando una eficiencia térmica del 45,5%.

La estructura eléctrica de 800 voltios incluye una transmisión híbrida DHT de dos velocidades, un sistema de batería de doble capa 4C y un motor eléctrico P4 de dos velocidades.

En conjunto, el sistema entrega una potencia total de 560 kW (equivalente a 751 caballos de fuerza) y 795 N·m de torque. Con estas cifras, el vehículo puede recorrer hasta 1.400 kilómetros con un solo tanque y carga completa, según los datos de la compañía.

El modelo saldrá oficialmente al mercado el 19 de octubre en China, con cuatro versiones disponibles y precios que oscilan entre 349.900 y 429.900 yuanes (aproximadamente entre 49.000 y 60.200 dólares).

Chery Jetour Zongheng G700 terminando de cruzar el río Foto: captura de video

El Yangtsé y el Magdalena: dos ríos símbolo de desarrollo

El río Yangtsé, conocido en chino como Chang Jiang, se extiende a lo largo de 6.300 kilómetros, naciendo en las montañas Tanggula del Tíbet y desembocando en el mar de China Oriental, cerca de Shanghái.

Es considerado no solo una vía fluvial crucial para el transporte y la economía de China, sino también una barrera natural de enorme dificultad para cualquier intento de cruce.

Publicidad

En comparación, el río Magdalena —principal arteria fluvial de Colombia— alcanza su máxima anchura en Plato, Magdalena, donde mide cerca de 1.073 metros, y su punto más estrecho en San Agustín, Huila, con apenas 2,2 metros.