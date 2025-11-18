Famosa marca de carros y camionetas venderá sus autos usados a través de Amazon

Ford comenzó a vender vehículos usados de algunos de sus concesionarios en Estados Unidos a través de Amazon, como parte de un acuerdo con la plataforma que también permite a los compradores gestionar en línea la financiación para completar la transacción.

Según informó la compañía, el convenio aplica inicialmente a vehículos certificados disponibles en concesionarios de Los Ángeles, Seattle y Dallas, aunque la automotriz anticipó que su intención es extenderlo a más mercados más adelante.

Los usuarios pueden revisar el inventario ofrecido en Amazon Autos, realizar en internet la mayor parte del proceso documental y fijar la fecha para recoger el vehículo elegido.

Todos los automóviles disponibles en Amazon Autos pertenecen al programa de certificación Ford Blue Advantage, que ofrece una garantía de devolución del dinero válida por 14 días o 1.000 millas (1.600 kilómetros).



Los vehículos certificados por Ford se clasifican en tres grupos: Certificación Oro, para unidades con menos de seis años de uso y menos de 80.000 millas; Certificación Azul, para automóviles de hasta 10 años y menos de 150.000 millas; y Certificación Vehículo Eléctrico, destinada a modelos eléctricos con menos de seis años y hasta 80.000 millas.

Amazon Autos había anunciado hace dos años que abriría su plataforma a concesionarios de fabricantes para vender su inventario, y Hyundai fue la primera marca en incorporarse al programa, en su caso con vehículos nuevos.

A comienzos de este año, Amazon Autos cerró un acuerdo similar con la empresa de alquiler Hertz. Las compañías de renta suelen vender parte de sus flotas mediante subastas, un mecanismo que facilita la salida de unidades pero que implica un menor valor por vehículo.