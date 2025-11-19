Llegó el día: adiós a uno de los carros más queridos por colombianos tras casi 30 años

Ford confirmó que el último ejemplar de uno de sus modelos más emblemáticos salió de la línea de producción el pasado viernes, cerrando así una historia de casi tres décadas. La información fue divulgada inicialmente por trabajadores de la marca y posteriormente ratificada por la compañía al medio especializado Motor1, que precisó que la unidad final correspondió a una versión hatchback de cinco puertas en color blanco.

La marca ya había anticipado desde hace años que este vehículo tenía los días contados. Primero lo retiró del mercado estadounidense en 2018 y, más adelante, comunicó que los planes de electrificación en Europa llevarían a finalizar su producción en 2024. A Colombia llegó en 2012, proveniente de la planta de Wayne, Michigan, en versiones SE Mecánico, SE Automático y Titanium, todos sedán.



¿Cuándo nació el Ford Focus?

El modelo había sido presentado en 1998 como parte del plan corporativo Ford 2000, una estrategia con la que la marca buscaba unificar sus plataformas para los mercados europeo y norteamericano. Desde entonces se convirtió en un vehículo de altas ventas a nivel mundial.

Presentación del primer Ford Focus Foto: AFP

Durante sus 27 años en el mercado se comercializaron más de 12 millones de unidades. Además de su papel como automóvil compacto de uso diario, el modelo también construyó una reputación dentro del segmento de alto rendimiento.

En 2002 apareció la primera versión ST, la ST170, equipada con ajustes de suspensión, frenos de mayor tamaño y diseño renovado. A partir de allí, surgieron variantes orientadas a un público más entusiasta.



Una de las más reconocidas fue la versión RS, desarrollada con un enfoque cercano a los autos de rally. Esta edición incorporó motor turbo, tracción total, caja manual y modificaciones estéticas específicas. Su producción terminó en 2020, mientras que la variante ST continuó hasta septiembre de 2024, acompañando al modelo prácticamente hasta su cierre definitivo.

¿Por qué Ford puso fin a su icónico Focus?

El fin de este vehículo coincide con un replanteamiento profundo del portafolio de la marca. Según datos citados por Autocar y la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), Ford pasó de ser el segundo mayor productor en Europa en 2015 a ubicarse en el puesto 12 en 2023.

La salida de referencias históricas como el Fiesta y ahora este modelo ha tenido efectos directos en su participación de mercado.

Publicidad

En su reemplazo, la compañía ha fortalecido su oferta de SUV y crossover, como Kuga y Puma, aunque estos no han logrado compensar por completo la ausencia de los autos de entrada que marcaron buena parte de la identidad de la marca.

Ford Focus fue uno de los carros más exitosos para la marca Foto: Ford

El propio Bill Ford Jr. había reconocido previamente que la gama de automóviles tradicionales de la compañía “no es tan sólida como necesitamos”, en un contexto en el que el Mustang se mantiene como el único carro —en sentido estricto— que la marca vende tanto en Estados Unidos como en Europa.

Medios especializados como Motor1 han mencionado especulaciones sobre posibles nuevos desarrollos, pero no hay confirmación oficial sobre el regreso de este histórico modelo ni sobre la llegada de un sustituto directo.

Publicidad

Por ahora, Ford continúa enfocando su estrategia en la transición eléctrica y en el fortalecimiento de su portafolio de camionetas y utilitarios.