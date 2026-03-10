Gremios económicos piden a nueva bancada santandereana unirse para gestionar recursos

Un fuerte llamado a la unidad y al trabajo conjunto hicieron los gremios económicos de Santander a los congresistas elegidos por el departamento, con el fin de que trabajen en bloque para gestionar recursos y proyectos que impulsen el desarrollo regional.

El pronunciamiento fue hecho por representantes del comercio y del sector empresarial, quienes insistieron en que, tras las elecciones, es momento de dejar a un lado las diferencias partidistas y priorizar los intereses de Santander.

El director ejecutivo de Fenalco Santander, Alejandro Almeyda, aseguró que los nuevos parlamentarios deben enfocarse en trabajar por el departamento y no por intereses individuales o de partido.

“Quiero pedirles a todos los parlamentarios y congresistas de Santander que la campaña ya acabó. Ahora los invito a que se pongan la camisa del departamento para dejar de velar por intereses particulares y velar por los intereses de Santander”, afirmó.



Almeyda advirtió que existen temas prioritarios que requieren gestión ante el Gobierno Nacional, entre ellos la infraestructura y la llegada oportuna de regalías. Según dijo, el departamento necesita mayor articulación entre alcaldías, la Gobernación y el nivel central para impulsar proyectos que beneficien a los 87 municipios.

El dirigente gremial también expresó preocupación por lo que considera un abandono del Gobierno Nacional en materia de inversión para la región.

“Estamos totalmente abandonados del Gobierno Nacional. No ha entrado ningún recurso importante en los últimos dos años y necesitamos ponernos la camiseta para jalonar esos recursos y garantizar que la cuarta economía del país no quede rezagada”, señaló.

Publicidad

Por su parte, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Juan Carlos Rincón, indicó que tras el proceso electoral debe abrirse un espacio de diálogo con la nueva bancada para revisar los proyectos estratégicos del departamento.

“El espacio generoso de parte de ellos debe permitir analizar esos proyectos, especialmente los de infraestructura que están contemplados en el plan de desarrollo y en el plan plurianual de inversiones, y que sin duda aún no hemos visto desarrollarse como merece Santander”, manifestó.

Rincón agregó que también se espera avanzar en otras iniciativas que impulsen la competitividad y beneficien tanto a los empresarios como a la ciudadanía en general.