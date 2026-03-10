En vivo
José Manuel Restrepo
Aída Quilcué
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo

Santanderes  / Gremios económicos piden a nueva bancada santandereana unirse para gestionar recursos

Gremios económicos piden a nueva bancada santandereana unirse para gestionar recursos

Los gremios coincidieron en que la nueva bancada santandereana tendrá el reto de actuar de manera coordinada en el Congreso para garantizar recursos y proyectos.

