Ecopetrol confirmó apagón en la refinería de Cartagena por falla eléctrica

La empresa Ecopetrol informó este domingo 15 de marzo sobre una falla en el suministro de energía eléctrica que provocó el apagado temporal de varias unidades de proceso en la Refinería de Cartagena, ubicada en Cartagena.

De acuerdo con la compañía, luego de que se registrara la situación, se activaron los protocolos de contingencia para restablecer las operaciones de forma segura. Actualmente, las unidades de proceso se encuentran en modo seguro y energizadas, mientras continúan las labores para normalizar el funcionamiento de la refinería.

Ecopetrol aseguró que, pese al incidente, no se verá afectado el abastecimiento de combustibles en la región Caribe ni en el resto del país, ya que la refinería cuenta con inventarios suficientes de respaldo para atender la demanda nacional.

La empresa también señaló que no se reportaron personas lesionadas ni daños en la infraestructura como consecuencia del evento dentro de la refinería.



Finalmente, indicó que las causas de la falla eléctrica son objeto de investigación para así determinar el origen del incidente y evitar que este se repita.

