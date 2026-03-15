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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Ecopetrol confirmó apagón en la refinería de Cartagena por falla eléctrica

Ecopetrol confirmó apagón en la refinería de Cartagena por falla eléctrica

La empresa aseguró que este incidente no afecta el abastecimiento de combustibles en la región Caribe ni en el resto del país, ya que la refinería cuenta con inventario de respaldo suficientes para satisfacer la demanda nacional.

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