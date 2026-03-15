EPM transfirió $243.000 millones por generación de energía a municipios y entidades ambientales

Empresas Públicas de Medellín entregó una buena noticia para decenas de municipios que recibieron más de 243.500 millones de pesos de generación de energía durante el 2025. Además, se vieron beneficiados autoridades ambientales y parques naturales en Colombia.

EPM destacó que los recursos llegaron a 193 municipios de los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, y además de beneficiar a tres autoridades ambientales regionales y a dos parques nacionales naturales.

De acuerdo con Empresas Públicas de Medellín, en 2025 el monto transferido aumentó en 48.500 millones de pesos frente a 2024, cuando se entregaron cerca de 195.000 millones. Este incremento estuvo asociado principalmente a mejores condiciones hidrológicas durante el año, lo que permitió una mayor generación de energía.

En Antioquia, por ejemplo, 86 municipios recibieron parte de estas transferencias en subregiones como el Magdalena Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Oriente y el Valle de Aburrá. Además, los recursos también apoyaron la gestión ambiental de corporaciones como Corantioquia, Cornare y Corpourabá, así como de los parques nacionales naturales Las Orquídeas y Paramillo.



Hay que destacar que las transferencias provienen de las ventas de energía que realiza la empresa y representan una importante fuente de financiación para proyectos ambientales y que se hacen porque están obligados a destinar una parte de sus ingresos a municipios ubicados en las zonas de influencia de embalses, centrales hidroeléctricas o cuencas que aportan recursos hídricos para la generación de energía.

Finalmente, hay que mencionar que desde la entrada en operación de la central Hidroituango en 2022, 155 nuevos municipios se sumaron al grupo de beneficiarios de estas transferencias, lo que ha ampliado el impacto de estos recursos en distintas regiones del país y ha fortalecido las inversiones en proyectos ambientales, de infraestructura y saneamiento.