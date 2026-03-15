En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Pasaportes
Juan Daniel Oviedo
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / EPM transfirió $243.000 millones por generación de energía a municipios y entidades ambientales

EPM transfirió $243.000 millones por generación de energía a municipios y entidades ambientales

Los recursos llegaron a cerca de 200 localidades de departamentos como Antioquia, Caldas, Cauca y Risaralda.

Publicidad

Publicidad

Publicidad