Estos son los países que no exigen visa a los colombianos en 2025: ¿cuánto cuesta visitarlos?

La visa es un permiso oficial que algunos países solicitan a los ciudadanos colombianos para autorizar su ingreso, estadía o salida de su territorio.
Requisitos para sacar la visa en Colombia 2025
Para obtenerla debe cumplir con ciertos requisitos básicos, como tener un pasaporte vigente, completar el formulario en línea, acreditar una situación migratoria regular y en ocasiones, presentar documentos adicionales según el tipo de trámite.
Tipos de visa 2025
Aunque hay muchos tipos de visa, las más comunes son:
- Visa de Visitante (tipo V): se otorga para actividades temporales como turismo, negocios, estudios, tratamientos médicos, trámites judiciales o administrativos, participación en eventos, prácticas, producciones, vacaciones y motivos religiosos.
- Visa de Visitante de Cortesía (tipo V): está dirigida a diplomáticos, beneficiarios de convenios internacionales, participantes en programas de como los del Icetex o personas amparadas por medidas especiales.
- Visa de Migrante (tipo M): aplica a cónyuges y compañeros permanentes de colombianos, padres, trabajadores, refugiados, pensionados o inversionistas.
¿A qué países puede viajar sin visa si es colombiano?
Actualmente, más de 130 países en los diferentes continentes no exigen visa a los colombianos para poder acceder. Sin embargo, algunos de los requisitos que debe tener presentes a la hora de viajar son, además de revisar lo determinado por cada país, asegurarse de:
- Deberá demostrar tener los recursos económicos suficientes para sostenerse durante el tiempo que este en dicho país.
- Tener un soporte valido para justificar su llegada a dicho país, ya sea por motivos de turismo, educación, empleo, negocios, entre otros.
- Definir el tiempo que estará en el país y revisar cuales son los limites definidos por cada uno.
Visitar estos países puede variar su precio según la ciudad donde llegue y el momento del año en que se encuentre, por eso es importante que revise los costos de su destino en temporada alta o baja, la moneda que maneja dicho país y el valor de la misma en pesos colombianos para la época de su viaje.
Los países que no exigen visa a los colombianos son:
Europa
- Albania
- Alemania
- Andorra
- Austria
- Bélgica
- Bosnia-Herzegovina
- Bulgaria
- Chipre
- Ciudad del Vaticano
- Croacia
- Dinamarca
- Eslovaquia
- Eslovenia
- España
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Georgia
- Grecia
- Hungría
- Islandia
- Italia
- Kosovo
- Letonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Macedonia del Norte
- Malta
- Moldavia
- Mónaco
- Montenegro
- Noruega
- Países Bajos
- Polonia
- Portugal
- República Checa
- Rumanía
- San Marino
- Serbia
- Suecia
- Suiza
- Turquía
- Ucrania
América
- Argentina
- Aruba
- Bahamas
- Barbados
- Belice
- Bolivia
- Bonaire, San Eustaquio y Saba
- Brasil
- Chile
- Curazao
- Dominica
- Ecuador
- El Salvador
- Groenlandia
- Guatemala
- Guayana Francesa
- Guyana
- Honduras
- Jamaica
- México
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- República Dominicana
- San Martín
- San Pedro y Miquelón
- San Vicente y las Granadinas
- Surinam
- Trinidad y Tobago
- Uruguay
- Venezuela
Asia
- Corea del Sur
- Emiratos Árabes Unidos
- Federación Rusa
- Filipinas
- Hong Kong
- Indonesia
- Kazajistán
- Singapur
- Tailandia
África
- Marruecos
- Mayotte
- Isla Reunión
Oceanía
- Fiyi
- Islas Cook
- Islas Feroe
- Islas Turcas y Caicos
- Kiribati
- Micronesia
- Niue
- Nueva Caledonia
- Polinesia Francesa
- Wallis y Futuna
¿Qué países dan visa a los colombianos?
Además, tenga en cuenta que existe una figura conocida como "visa on arrival", o visa a la llegada, que es un permiso de entrada que los visitantes obtienen directamente al llegar a dicho país, sin necesidad de tramitarlo antes.
Generalmente, se solicita llenando un formulario, presentando documentos como el pasaporte y una foto reciente y pagando una tarifa específica. Los países donde le darán visa al llegar son:
- Bahréin
- Bangladesh
- Burundi
- Cabo Verde
- Camboya
- Comoras
- Yibuti
- Egipto
- Guinea-Bisáu
- Isla Mauricio
- Islas Marshall
- Islas Seychelles
- Jordania
- Laos
- Macao
- Madagascar
- Maldivas
- Mozambique
- Nepal
- Nicaragua
- Omán
- Palaos
- Catar
- Ruanda
- Samoa
- Sri Lanka
- Tanzania
- Timor Oriental
- Tuvalu
- Zambia