'La firma de Dios' está en Antioquia a solo 3 horas de Medellín: paraíso ideal para el turismo

A poco más de tres horas de Medellín se encuentra Urrao, un municipio del suroeste de Antioquia ampliamente reconocido, al menos a nivel regional, por gozar del Valle del Penderisco, un espectáculo natural de paisajes que envuelve a turistas al estar rodeado de montañas, niebla y ríos cristalinos, como el río Penderisco, conocido popularmente como 'La firma de Dios' por la particularidad y belleza de su cauce.



El Valle del Penderisco, orgullo de Urrao

Este Valle del Penderisco es, precisamente, el corazón natural del municipio, pues se trata de un extenso corredor verde que se abre entre la cordillera Occidental y que está atravesado por el río Penderisco, de aguas frías y cristalinas. Este valle combina cafetales, potreros, bosques nublados y páramos, lo que lo convierte en un lugar único en Antioquia e ideal para amantes del turismo de naturaleza.

El río, que nace en el Parque Nacional Natural Las Orquídeas, no solo abastece de agua a la región, sino que forma cascadas y charcos ideales para el ecoturismo. Su recorrido es vital para la economía agrícola de Urrao, uno de los municipios más grandes del Suroeste, especialmente en el cultivo de café y caña panelera.



Naturaleza y biodiversidad

Río Penderisco, conocido como 'La firma de Dios'. Foto. suministrada.

Pero el río Penderisco no es el único atractivo natural de Urrao. Está también el Parque Las Orquídeas, uno de los tesoros ambientales de Colombia, que hace parte del territorio urraeño y es considerado un santuario de biodiversidad. Allí conviven especies de aves como el gallito de roca andino, osos de anteojos, ranas de colores y una de las mayores concentraciones de orquídeas en el país.

Gracias a esta riqueza natural, Urrao es un punto estratégico para el avistamiento de aves, el senderismo y la investigación ambiental. Cada año atrae a viajeros y científicos que buscan descubrir especies únicas en sus ecosistemas.



Un destino para el turismo consciente

Más allá de su belleza natural, Urrao conserva un fuerte sentido cultural y comunitario. Su gente vive entre tradiciones campesinas, música, fiestas patronales y una estrecha relación con el territorio. Es por eso que, generalmente, quienes visitan el municipio -famoso además por ser la cuna del ciclista Rigoberto Urán- destacan la hospitalidad y el orgullo con el que los habitantes de esta localidad muestran su valle y su río.



Por todo lo anterior y su ubicación estratégica —a unas tres horas y media de Medellín por carretera—, este municipio se proyecta como un destino ideal para quienes quieren escapar del ruido de la ciudad y conectar con la naturaleza.