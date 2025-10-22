Vuelve la ruta que lo lleva de Medellín a famosa isla paradisiaca en menos de dos horas

Después de casi dos años de pausa, los colombianos podrán volver a disfrutar de la conexión directa entre Medellín y Curaçao.

Z Air, en alianza con la Oficina de Turismo de la isla, anunció que a partir del 24 de noviembre de 2025 reanudará su ruta directa, una alternativa que promete acercar a los turistas a los paisajes caribeños de esta joya del Caribe en apenas 1 hora y 55 minutos.

La ruta, que operará dos veces por semana —los lunes y viernes—, representa un impulso importante para el turismo entre Colombia y Curaçao, especialmente en la temporada de vacaciones.

Los vuelos saldrán de Medellín a las 11:00 a.m., llegando a la isla a la 1:30 p.m., mientras que el regreso tendrá lugar a las 9:30 a.m., aterrizando en la capital antioqueña a las 10:00 a.m., evitando así las habituales largas filas de inmigración de los vuelos nocturnos.



Desde Bogotá puede conocer todo lo que ofrece una isla de ensueños.

“Desde la Oficina de Turismo de Curaçao hemos observado cómo la isla se consolida como un destino favorito para los colombianos. Hasta septiembre de este año, más de 39.700 viajeros de Colombia visitaron Curaçao, un incremento del 16 % frente al mismo periodo de 2024”, afirmó Elaine Francisca, representante de la entidad.

Según Francisca, Medellín sigue siendo el segundo mercado emisor más importante del país, lo que hace que la reanudación de los vuelos directos sea una excelente noticia tanto para el turismo como para la conectividad regional.



El regreso de la ruta también marca un hito para Z Air, que utilizará su moderno jet Embraer ERJ-140, diseñado para ofrecer mayor comodidad, velocidad y confiabilidad.

La aerolínea operó la ruta por primera vez el 2 de diciembre de 2021 con un SAAB 340B, y tras una pausa en abril de 2023, retoma el trayecto con un avión más ágil y con mejores horarios para los pasajeros.

René Winkel, CEO de Z Air, destacó que este relanzamiento “no solo es una nueva ruta, sino un compromiso renovado para conectar nuestras islas con América del Sur, ofreciendo una experiencia de viaje más rápida, cómoda y fluida”.