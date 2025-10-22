En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Absolución Álvaro Uribe
Lista Clinton
Pelea Petro - minvivienda
General William Rincón

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / Vuelve la ruta que lo lleva de Medellín a famosa isla paradisiaca en menos de dos horas

Vuelve la ruta que lo lleva de Medellín a famosa isla paradisiaca en menos de dos horas

Después de casi dos años, Medellín vuelve a conectar con una isla caribeña en menos de dos horas que se ha vuelto uno de los destinos favoritos de los colombianos.

Vuelos Medellín Curaçao: conexión directa en menos de dos horas desde noviembre 2025
Es el destino favorito de miles de colombianos.
Foto: Freepik
Por: Nataly Barrera
|
Actualizado: 22 de oct, 2025

Después de casi dos años de pausa, los colombianos podrán volver a disfrutar de la conexión directa entre Medellín y Curaçao.

Vea también:

  1. Intervenciones en el centro de Cali
    Alcaldía de Cali.
    Pacífico

    Avanzan obras para renovar el centro de Cali: tendrá nueva ruta turística

Z Air, en alianza con la Oficina de Turismo de la isla, anunció que a partir del 24 de noviembre de 2025 reanudará su ruta directa, una alternativa que promete acercar a los turistas a los paisajes caribeños de esta joya del Caribe en apenas 1 hora y 55 minutos.

La ruta, que operará dos veces por semana —los lunes y viernes—, representa un impulso importante para el turismo entre Colombia y Curaçao, especialmente en la temporada de vacaciones.

Los vuelos saldrán de Medellín a las 11:00 a.m., llegando a la isla a la 1:30 p.m., mientras que el regreso tendrá lugar a las 9:30 a.m., aterrizando en la capital antioqueña a las 10:00 a.m., evitando así las habituales largas filas de inmigración de los vuelos nocturnos.

La isla de ensueños que puede visitar sin salir de Bogotá y con hermoso mar turquesa
Desde Bogotá puede conocer todo lo que ofrece una isla de ensueños.
Foto: Freepik

“Desde la Oficina de Turismo de Curaçao hemos observado cómo la isla se consolida como un destino favorito para los colombianos. Hasta septiembre de este año, más de 39.700 viajeros de Colombia visitaron Curaçao, un incremento del 16 % frente al mismo periodo de 2024”, afirmó Elaine Francisca, representante de la entidad.

Según Francisca, Medellín sigue siendo el segundo mercado emisor más importante del país, lo que hace que la reanudación de los vuelos directos sea una excelente noticia tanto para el turismo como para la conectividad regional.

Vuelos de Colombia a Curazao aerolíneas que viajan a la isla seguido
Foto creada con IA.

Publicidad

El regreso de la ruta también marca un hito para Z Air, que utilizará su moderno jet Embraer ERJ-140, diseñado para ofrecer mayor comodidad, velocidad y confiabilidad.

La aerolínea operó la ruta por primera vez el 2 de diciembre de 2021 con un SAAB 340B, y tras una pausa en abril de 2023, retoma el trayecto con un avión más ágil y con mejores horarios para los pasajeros.

René Winkel, CEO de Z Air, destacó que este relanzamiento “no solo es una nueva ruta, sino un compromiso renovado para conectar nuestras islas con América del Sur, ofreciendo una experiencia de viaje más rápida, cómoda y fluida”.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Medellín

Publicidad

Publicidad

Publicidad