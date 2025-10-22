Avanzan obras para renovar el centro de Cali: tendrá nueva ruta turística

A buena marcha avanza la intervención del barrio Obrero en el centro de la capital del Valle del Cauca, el cual se convertirá en uno de los principales escenarios para la Feria de Cali de este año. En este sector se adelantará la ruta de la salsa, un recorrido que enseña cómo este ritmo se convirtió en la escénica de la cultura caleña.

La intervención del sector tiene como propósito unificar al barrio Obrero, considerado como la cuna de la salsa de la ciudad, con la 'Calle de la Feria', que este año se va a instalar en la calle 25: "Estamos entrando en la fase más importante de este proyecto de la ruta de la salsa en el barrio Obrero, empieza todo el adoquinamiento y espero que en unas dos o tres semanas podamos empezar a invitar a los caleños a que conozcan esta obra de ciudad", señaló el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

La intervención de las calles del Obrero en estos momentos tiene un avance aproximado del 30 %, desde el frente de obra confirman que el proyecto se está desarrollando de acuerdo al cronograma.

"Estamos haciendo la terminación de las intervenciones eléctricas en las zonas dos y tres de la intervención para iniciar también el adoquinamiento de esas vías desde La Matraca, en la esquina del parque Eloy Alfaro hacia la 22 y la 11b. Estamos haciendo estas intervenciones de manera simultánea para avanzar con el cronograma", indicó la ingeniera Diana Barbosa, directora de proyectos de la Empresa Distrital de Renovación Urbana de Cali.



Proyectos para renovar el barrio Obrero en Cali

Obras de renovación en el barrio Obrero de Cali. Foto: Alcaldía de Cali.

Hay que tener en cuenta que la intervención al barrio Obrero hace parte del conjunto de obras que busca renovar completamente el centro de Cali, con proyectos como el sector de Ciudad Paraíso, el cual incluye la construcción del Búnker de la Fiscalía en Cali.

Después de dos años de obra, se espera que este edifico frente al Palacio de Justicia sea entregado en la primera semana de noviembre. Con estos plazos, las autoridades adelantan en la zona diferentes actividades de recuperación del entorno, como la intervención a las vías sobre la calle 12 entre carreras 10 y 11.

Y es que en la zona también se adelantan otras actividades entre la Alcaldía, la Fiscalía, la Policía y el Ejército Nacional que permitirán garantizar la seguridad del sector, tanto para los funcionarios del búnker, como para los habitantes de los apartamentos de Ciudad Paraíso.

“Lo que buscamos es cerrar estos focos de inseguridad que están propiciando el aumento de delitos como hurtos y otras situaciones que afectan a la comunidad del centro”, indicó Natalia Zuluaga, subsecretaria de Políticas de Seguridad de Cali.