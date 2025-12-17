Chontico Día resultado del último sorteo hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025

El Chontico Día se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más tradicionales y consultados del Valle del Cauca. Su amplia trayectoria, sumada a la facilidad para participar y a la variedad de apuestas disponibles, hace que cada tarde miles de personas estén atentas al resultado.

La combinación de tradición, accesibilidad y emoción diaria ha convertido a este sorteo en una cita habitual tanto para jugadores frecuentes como para apostadores ocasionales. Para muchos, el Chontico Día representa una alternativa cercana y sencilla para poner a prueba la suerte sin complicaciones.



Número ganador de Chontico Día hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Chontico Día de este miércoles 17 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego del Chontico Día

El Chontico Día cuenta con diversas modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse a distintos perfiles de jugadores, desde los más experimentados hasta quienes participan de manera ocasional. Cada modalidad combina probabilidad, intuición y azar:



4 cifras directo (superpleno): se deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden acertarse en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta con las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar exactamente las dos cifras finales.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del resultado.

Esta variedad de opciones permite que cada apostador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estilo de juego y nivel de experiencia.



¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Día?

Uno de los principales atractivos del Chontico Día es su bajo costo de participación. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y hasta $25.000, lo que facilita jugar sin grandes inversiones y lo convierte en una opción accesible para diferentes presupuestos.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

El proceso para reclamar un premio del Chontico Día es simple y se realiza en puntos de pago autorizados. Para efectuar el cobro, el ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad y una fotocopia legible.

De acuerdo con el valor del premio, medido en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: únicamente documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente, con una antigüedad no mayor a 30 días.

Con reglas claras y una dinámica de juego sencilla, el Chontico Día continúa siendo uno de los sorteos más apreciados del Valle del Cauca, reuniendo cada tarde a miles de jugadores que esperan que la suerte esté de su lado en el próximo resultado.