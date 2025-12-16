Murió actriz tras ser atropellada mientras cruzaba una calle: revelan detalles

La actriz estadounidense Wenne Alton Davis murió a los 60 años luego de ser atropellada por un vehículo mientras cruzaba una calle en la ciudad de Nueva York. El hecho ocurrió la noche del lunes 8 de diciembre en el sector de Midtown Manhattan y es materia de investigación por parte de las autoridades locales.

Según informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), el siniestro se registró poco antes de las 9:00 p. m., cuando un automóvil Cadillac XT6 negro, modelo 2023, giraba a la izquierda en la intersección de West 53rd Street con Broadway. En ese momento, el vehículo impactó a la actriz, quien sufrió lesiones de extrema gravedad.

Tras el choque, unidades de emergencia acudieron al lugar y Davis fue trasladada de urgencia al hospital Mount Sinai West. Sin embargo, los médicos confirmaron su fallecimiento debido a un traumatismo craneoencefálico severo y múltiples heridas en el cuerpo. El conductor del vehículo, un hombre de 61 años, permaneció en la escena y resultó ileso. Por ahora no se han producido capturas y el caso está en manos del Escuadrón de Investigación de Colisiones del Distrito de Carreteras del NYPD.

Aunque en los últimos años no había tenido una presencia constante en la pantalla, la noticia de su muerte causó impacto en la industria televisiva. Wenne Alton Davis participó a lo largo de su carrera en varias de las series más reconocidas de las últimas décadas, consolidando una trayectoria marcada por papeles secundarios recordados por el público.



Davis nació el 18 de octubre de 1965 en Durham, Carolina del Norte, bajo el nombre de Wendy Davis. De acuerdo con su agente, Jamie Harris, de Clear Talent Group, la actriz se radicó en Nueva York hace aproximadamente tres décadas, donde inicialmente se dedicó al monólogo cómico antes de incursionar de lleno en la actuación. Paralelamente, trabajó durante años en el área de seguridad del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy.

“Sentía un profundo amor por Nueva York, por la actuación, por sus compañeros en el aeropuerto y, especialmente, por su familia y amigos”, expresó Harris en declaraciones a The New York Times, al recordar a la intérprete.