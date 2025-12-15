Falleció querida actriz a los 45 años: su familia reveló las causas

La actriz Rachael Carpani murió a los 45 años. Aunque su deceso ocurrió el pasado 7 de diciembre, la noticia solo fue dada a conocer públicamente este 15 de diciembre por sus familiares, a través de un emotivo comunicado.

Tony y Gael Carpani, padres de la actriz, informaron que su hija falleció de manera inesperada, pero en calma, tras una prolongada lucha contra un padecimiento que afectó seriamente su salud en los últimos años. En el mensaje, difundido por la cuenta de Instagram de Georgia Carpani, hermana de la artista, la familia expresó el profundo dolor que atraviesan y recordó a Rachael como una mujer querida, talentosa y valiente frente a la adversidad.

“El fallecimiento ocurrió en las primeras horas del domingo 7 de diciembre, después de una larga batalla con una enfermedad crónica”, señalaron los padres, quienes también pidieron comprensión, respeto y privacidad para afrontar este difícil momento. Asimismo, dejaron claro que no ofrecerán más declaraciones relacionadas con las circunstancias de la muerte.

La familia también informó que el funeral se realizará el próximo viernes 19 de diciembre y será un acto estrictamente privado, reservado únicamente para familiares y amigos cercanos. Esta decisión, explicaron, responde al deseo de despedir a la actriz en un ambiente íntimo y lejos del escrutinio público.



Desde 2021, Rachael Carpani había hablado abiertamente sobre los problemas de salud que atravesaba. En varias ocasiones compartió que había sido hospitalizada y sometida a cirugías de emergencia, siempre refiriéndose a su condición como una enfermedad crónica, sin revelar detalles específicos del diagnóstico. A pesar de los intensos dolores y las complicaciones que enfrentó, continuó mostrando una actitud resiliente ante sus seguidores.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer el nombre de la enfermedad que derivó en su fallecimiento. Lo único confirmado por la familia es que la muerte se produjo por complicaciones asociadas a dicho padecimiento, que comenzó a manifestarse hace aproximadamente tres años.

Rachael Carpani es recordada por su destacada trayectoria en televisión, especialmente por su participación en reconocidas producciones como McLeod’s Daughter y NCIS: Los Ángeles, series que la consolidaron como una figura apreciada tanto en Australia como a nivel internacional.