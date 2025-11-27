En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carlos Caicedo
Cantón Norte
Vuelos hacia Venezuela
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / “La izquierda no se reduce a Gustavo Petro”: Carlos Caicedo sobre ruptura con el presidente

“La izquierda no se reduce a Gustavo Petro”: Carlos Caicedo sobre ruptura con el presidente

Carlos Caicedo criticó que el presidente Petro haya llevado a su movimiento político a personas que se acomodan "circunstancialmente".

Publicidad

Publicidad

Publicidad