“La izquierda no se reduce a Gustavo Petro”: Carlos Caicedo sobre ruptura con el presidente

El exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo oficializó lo que calificó como un “punto de quiebre” con el presidente Gustavo Petro, con quien compartió causas políticas durante más de una década. En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Caicedo confirmó que la reciente contienda electoral en el Magdalena fue “el florero de Llorente” de una relación que —según él— venía deteriorándose desde hace años por decisiones “centralistas, sectarias y equivocadas” del entorno presidencial.

Desde la Plaza de Bolívar, un lugar escogido por su carga simbólica, el líder de Fuerza Ciudadana anunció públicamente su ruptura con el Gobierno Nacional. Pero lejos de limitarse a un episodio electoral, Caicedo presentó un relato amplio que vincula tensiones históricas, denuncias de supuestos cálculos políticos desde Bogotá y reclamos por el trato del Gobierno hacia las fuerzas regionales de izquierda.

“La izquierda no se reduce al presidente Gustavo Petro”, afirmó Caicedo con contundencia durante la entrevista.

Nosotros lo respaldamos y lo respetamos, pero hay distintas izquierdas. Y no se puede gobernar desde la cúpula, desconociendo a las regiones

Un distanciamiento que venía gestándose desde 2022

El exgobernador aseguró que el conflicto no se limitó a la elección atípica en el Magdalena, en la que su candidata Margarita Guerra derrotó al aspirante apoyado por el Pacto Histórico. Para Caicedo, se trató del capítulo final de una cadena de tensiones acumuladas desde la consulta presidencial de 2022 y más atrás.



Recordó que, en 2018, compitió contra Petro en una consulta de la izquierda y que, pese a perder, respaldó sin condiciones su candidatura, aportando —según sus cálculos— un caudal decisivo para impedir una victoria de Sergio Fajardo.

“La historia sería distinta si no hubiéramos estado ahí. Hay que valorar a los aliados”, señaló.Incluso mencionó que en 2022 Fuerza Ciudadana presentó lista al Senado debido al “sectarismo” con el que —según él— se conformó la lista nacional del Pacto Histórico.

El argumento de fondo de Caicedo es que Petro nunca reconoció la importancia de las fuerzas progresistas regionales.

Hay que reconocer otras expresiones políticas que existían antes del proyecto presidencial. No todo empieza ni termina con el Pacto dijo.

El episodio del Magdalena: el “florero de Llorente”

Sobre el detonante más visible, Caicedo relató que el presidente fue mal asesorado acerca del escenario político en el Magdalena y que desde Bogotá se subestimó la capacidad de Fuerza Ciudadana.

“Le vendieron la idea de que esta era la oportunidad de aniquilarnos políticamente”, afirmó.Denunció además que su movimiento sufrió la pérdida de la personería jurídica y el “robo del umbral”, un episodio que, según él, dejó en evidencia la falta de apoyo del Pacto Histórico.

La victoria de Margarita Guerra —en medio de un proceso electoral atípico provocado por la suspensión del gobernador Rafael Martínez— se convirtió en la señal definitiva de ruptura:

Ese fue el último golpe. Ahí entendimos que desde el centro del país no solo no nos apoyaban, sino que buscaban debilitarnos Puntualizó.

Roy Barreras y el papel de la “política tradicional”

Uno de los fragmentos más tensos de la entrevista giró alrededor de la influencia que exhiben figuras como Roy Barreras dentro del entorno presidencial.

“Hay políticos camaleónicos que se acomodan según el gobierno de turno. No podemos seguir atrapados en las lógicas clientelistas”, advirtió Caicedo.Aunque no responsabilizó exclusivamente a Barreras, sí sugirió que la presencia de sectores tradicionales alrededor del presidente ha influido negativamente en las decisiones del Gobierno frente a Fuerza Ciudadana y frente al Magdalena.



¿Ingreso frustrado al Gobierno? Educación como punto de fondo

Caicedo también reveló que el presidente Petro sostuvo conversaciones con él y con su equipo para estudiar su incorporación al Gobierno, particularmente en temas educativos, dada su trayectoria como rector de la Universidad del Magdalena.

“El presidente habló con nosotros para integrarnos al Gobierno. Eso no me lo estoy inventando”, enfatizó. Sin embargo, aseguró que esas posibilidades nunca se concretaron por las barreras del entorno presidencial y aclaró:“Respaldamos al presidente sin tener un cargo de portero. El apoyo nunca dependió de burocracia”.

Carlos Caicedo

El futuro político: Caicedo confirma que aspira a la Presidencia

El exgobernador confirmó que ya está en marcha un proceso de recolección de firmas para presentar su candidatura presidencial.

“Estoy recogiendo firmas para la Presidencia de la República. Ya se lo comenté al presidente”, reveló. Propuso la creación de un “frente unido de izquierdas” y advirtió que el rumbo del Gobierno podría conducir a una derrota electoral en 2026 si continúa privilegiando decisiones tomadas desde el centro del país.

