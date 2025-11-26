Carlos Caicedo se desliga del Frente Amplio por presencia de Roy Barreras y propone nueva coalición

El exgobernador del departamento de Magdalena, Carlos Caicedo, anunció que no participaría en una consulta del denominado Frente Amplio si en esa consulta está el exsenador y exembajador Roy Barreras Montealegre, y propone crear un Frente Unido, donde estén solo candidatos “realmente de izquierda”.

“Nosotros estamos convocando a la unión de la izquierda en el Frente Unido nuevo, es que el señor Roy Barreras es un camaleón político, venido de la derecha, que nos lo quieren vender como un embuchado de un plan que tienen de alternancia política, un neofrente nacional que nosotros no vamos a compartir”, dijo Caicedo desde la plaza de Bolívar de Bogotá, a donde llegó para enviar el mensaje a Gustavo Petro.

Reconoce a Iván Cepeda como representante de la izquierda, pero también defiende su trayectoria para aspirar. “Él tiene una historia de toda una vida en el Congreso, yo desde el ejecutivo. Tenemos una historia de resultados que son los que se traducen también en los votos que han hecho que el presidente salga elegido”, resaltó.

Señaló que no se trata de un rompimiento total con el gobierno porque va a apoyar las reformas sociales, pero le recordó a Gustavo Petro que no hay una sola izquierda y lo acusó de participar en política porque, en las elecciones del pasado domingo en Magdalena, se unió con Cambio Radical y otros partidos tradicionales para apoyar a un candidato distinto a la gobernadora electa que fue respaldada por Caicedo.



“El que sale con estas declaraciones, en las que reconoce su abierta participación en política, es el presidente de la República. El presidente lo ha ido poco a poco secuestrando una cúpula de políticos del Pacto que lo rodean, dentro de los cuales hay personas venidas de la derecha, camaleones políticos como Armando Benedetti, como Roy Barreras, que no representan ninguna izquierda auténtica, que no tienen procesos sociales históricos, que más bien sus aliados políticos son clanes y mafias políticas regionales”, reprochó el líder de Fuerza Ciudadana, partido que ya no tiene personería jurídica.

Y sobre las personerías, al no tener esta figura, Caicedo dijo que, indiferentemente de que conforme el nuevo Frente Unido o no, sigue recogiendo firmas para inscribir su candidatura presidencial.