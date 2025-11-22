Magdalena irá a elecciones atípicas bajo vigilancia, denuncias y tensión política

Las elecciones atípicas a la Gobernación del Magdalena de este domingo 23 de noviembre se realizarán en un ambiente marcado por denuncias, enfrentamientos entre campañas y un robusto dispositivo de seguridad que busca garantizar la transparencia del proceso.

Los aspirantes —Margarita Guerra (Fuerza Ciudadana), Miguel 'El Mono' Martínez (Coalición ALMA), Luis Santana (Dignidad & Compromiso) y Rafael Noya (Movimiento en el Magdalena Cabemos Todos)— llegan a esta jornada luego de la anulación de la elección de Rafael Martínez, lo que abrió un escenario político altamente tenso.

La presencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, elevó la atención nacional sobre el departamento. El funcionario aterrizó en Santa Marta para recibir denuncias de presunta presión política en hospitales y dependencias de la Gobernación, y aseguró que el Gobierno no permitirá interferencias indebidas que afecten la voluntad de los votantes.

A estas alertas se suma la vigilancia reforzada del Ministerio Público. La Procuraduría desplegará 110 funcionarios en los 389 puestos y 2.924 mesas de votación, además de un equipo especializado que supervisará el centro de cómputo y los sistemas del preconteo. Personerías municipales y Defensoría del Pueblo también estarán presentes en los 30 municipios.



La fuerza pública activó uno de los operativos más grandes de los últimos años: más de 2.300 uniformados estarán en las calles, apoyados por el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea, con patrullajes terrestres, sobrevuelos y equipos de inteligencia para reaccionar ante cualquier alteración del orden público. Las autoridades habilitaron las líneas de emergencia y pidieron a la ciudadanía reportar irregularidades.

El clima político también se ha calentado. Carlos Caicedo denunció un supuesto “pacto criminal” para alterar los comicios, señalando a la campaña de Rafael Noya, quien respondió con una denuncia penal por injuria y calumnia. Margarita Guerra, por su parte, advirtió amenazas contra miembros de su equipo.

Con un escenario polarizado y bajo la lupa nacional, el Magdalena se prepara para una jornada electoral decisiva. Las autoridades insisten en que habrá garantías, mientras más de un millón de ciudadanos se alistan para escoger al próximo gobernador del departamento.