Los usuarios de TransMilenio reciben una buena noticia, en especial si suelen realizar transbordos entre diferentes componentes del sistema. La plenaria del Concejo de Bogotá dio luz verde a la iniciativa que buscaba agregar 25 minutos al periodo disponible para movilizarse entre servicios.La propuesta, que había sido presentada por el concejal Rubén Torrado, planteaba que el tiempo para hacer transbordo pasara de 125 a 150 minutos, es decir, dos horas y media desde el ingreso al sistema. La medida tiene la intención de responder a los recorridos que actualmente realizan los usuarios, en especial aquellos que viven en zonas periféricas de Bogotá.¿Cuánto tiempo tendrán los usuarios para hacer transbordos?Ahora, con la aprobación, los pasajeros tendrán la posibilidad de contar con 150 minutos para utilizar el beneficio hasta en dos transbordos entre servicios troncales, zonales y TransMiCable.Si bien la ventana actualmente es de 125 minutos, de acuerdo con Torrado, ese periodo puede resultar insuficiente para algunas personas que deben recorrer largas distancias o enfrentar tiempos adicionales derivados de las obras que se llevan a cabo en la capital.Adicionalmente, el concejal señaló que el tiempo máximo promedio de transbordo pasó de 103,28 minutos en 2024 a 117,32 minutos en 2025, un incremento de 14,04 minutos en el año, un factor que se debe al incremento en las obras que enfrenta la ciudad.La propuesta busca beneficiar especialmente a los usuarios que viven en localidades como Ciudad Bolívar, Bosa, Usme, Rafael Uribe, Kennedy y hasta en Soacha, donde los recorridos se pueden extender mucho más tiempo.¿Por qué aumentaron los tiempos de viaje en TransMilenio?Uno de los factores que más ha llevado a que el tiempo de traslado se incremente tiene que ver con las obras, y es que el análisis realizado por Torrado expone que la velocidad promedio en hora pico de la mañana pasó de 26,8 kilómetros por hora en 2023 a 24,9 en 2024, lo que obliga a que la velocidad operativa sea mucho más reducida.En la tarde también se registró una disminución, de 25,64 a 23,8 kilómetros por hora. A esto se suman los más de 1.200 frentes de obra activos en Bogotá, entre ellos proyectos como la Primera Línea del Metro y las troncales de la 68, la avenida Ciudad de Cali y la carrera Séptima.La iniciativa también busca reducir la evasión del pasaje y facilitar el uso del beneficio para quienes pagan por medio de tarjetas personalizadas y sistemas de abono.La medida todavía requiere que sea sancionada por el alcalde Carlos Fernando Galán para que entre en funcionamiento, así como que la Alcaldía implemente un mecanismo para que los usuarios puedan conocer cuánto tiempo tienen disponible para hacer uso del transbordo.