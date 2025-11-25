TransMilenio anticipa cuánto subiría el pasaje para 2026; tocaría bolsillo de trabajadores

Como es costumbre, en la antesala de las épocas de fin de año comienzan las discusiones para los aumentos del año siguiente, en este caso para el 2026. Uno de esos aumentos es el pasaje del sistema TransMilenio.

De acuerdo con lo explicado con la gerente María Fernanda Ortiz, el aumento sería del 7,8 % es decir de 3.200 pasa a 3.450 pesos.

Sin embargo, la gerente también precisa que es una cifra preliminar que debe ser discutida en la plenaria de presupuesto del 2026 para la ciudad que arranca el martes 25 de noviembre en el recinto del Concejo de Bogotá.

“Debemos decir que hasta octubre de 2025, el IPC se incrementó en 5.51%. El pronóstico del salario mínimo en 2026 es un incremento del 11 % de acuerdo con lo reportado por el Gobierno nacional. El diésel se ha incrementado en más del 14 % en lo que va del año y el gas natural vehicular 10 %, con un riesgo alto de que en 2026 suba más del 50 % debido a la importación de gas que ha dicho también el Gobierno nacional.” Precisó la gerente.



Cabe recordar que es una cifra preliminar que debe ser discutida y decidida antes de que termine el año 2025.

Sobre esto, desde el Concejo de a Bogotá han confirmado que ya iniciaron los debates de impedimentos para dar trámite al presupuesto del 2026, que bien es cierto, ya tuvo un primer intento fallido por lo que tuvo que ser retirada por la Alcaldía de Bogotá y la Secretaria de Hacienda.