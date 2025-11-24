Concejal revela en cuánto quedará el pasaje de TransMilenio en 2026: "Un aumento desproporcionado"

Diciembre todavía no llega y, aunque aún no han iniciado las conversaciones sobre el aumento del salario mínimo para 2026, desde la Alcaldía de Bogotá ya se menciona cuánto podría subir el costo del pasaje de TransMilenio y del SITP para el próximo año.

Si bien es usual que al cierre de cada año se discutan temas como los ajustes en tarifas y servicios, esta vez el debate tomó fuerza tras una advertencia desde el Concejo, donde señalaron que el incremento sería más alto de lo esperado, afectando directamente el bolsillo de los ciudadanos.

De acuerdo con la concejal Heidy Sánchez, la administración del alcalde Carlos Fernando Galán ya maneja una cifra concreta. Recordemos que el pasaje en 2025 es de $3.200, pero advirtió que el valor para 2026 sería de $3.450, un aumento de $250 que equivale al 7,8%, casi el doble del IPC estimado del 4,52%.

Fue ella quien reveló la información en su cuenta de X, con un mensaje directo: “¡A pagar más! El pasaje de TransMilenio y de todo el SITP subirá a $3.450. Un aumento desproporcionado que afecta principalmente a la población más pobre de la ciudad”. El anuncio generó preocupación en los estratos más bajos, donde cada ajuste impacta de inmediato la economía del hogar.



¿Por qué el aumento del pasaje de TransMilenio sería de $250?

Según Sánchez, el ajuste estaría vinculado al Proyecto de Presupuesto 2026, del cual es ponente. Explicó que la administración destinó $3,2 billones al Fondo de Estabilización Tarifaria, pero considera que ese monto obliga a un incremento mayor del recomendado.

Además, aseguró que TransMilenio planteó en su estudio anual un aumento distinto: $150, equivalente al 4,6%, porcentaje cercano al IPC. Para la concejal, esto evidencia que la Alcaldía estaría impulsando un alza más alta para proteger las utilidades empresariales del sistema, mientras que los usuarios de estratos 1, 2 y 3 siguen asumiendo tarifas elevadas todos los días.



¿Cuánto pagaría un usuario promedio en 2026?

Si se aprueba la tarifa propuesta por la Alcaldía, el costo mensual del transporte aumentaría de forma significativa:



$3.450 por trayecto

$6.900 diarios para quienes usan el sistema dos veces al día

$41.400 a la semana para quienes trabajan seis días

$165.600 al mes solo en pasajes

Estas cifras amplían la preocupación sobre el impacto económico para miles de trabajadores, especialmente en sectores donde predomina la informalidad y los ingresos fluctúan.

Por ahora, queda pendiente el estudio del presupuesto y persisten los interrogantes sobre la necesidad de un aumento de $250. Mientras tanto, la administración defiende que el ajuste es indispensable para garantizar la sostenibilidad del sistema, aunque para muchos usuarios la discusión apenas comienza.