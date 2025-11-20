TransMilenio entra al sector inmobiliario con dos nuevos proyectos que desarrollará en Bogotá

TransMilenio comenzó su operación en el 2000 con las troncales de la avenida Caracas y la calle 80, en ese tiempo el servicio fue gratuito durante las primeras semanas. A partir del 6 de enero de 2001 comenzó a cobrarse a los usuarios.

Desde entonces, los bogotanos han conocido a la empresa únicamente en el sector del transporte público masivo, pero esto cambiará tras un anuncio en el que la compañía manifestó su entrada a otra área.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, acompañado de la secretaria de Planeación, Úrsula Ablanque; la secretaria del Hábitat, Vanesa Velasco; y la gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortíz; anunció que la capital pone en marcha un nuevo modelo de desarrollo urbano en el que la empresa de transporte público liderará el primer proyecto inmobiliario en la ciudad.



Hoy se inicia un hito importante en la transformación urbana de la ciudad porque a partir de las estaciones de TransMilenio y en futuro del Metro tendremos desarrollos de vivienda, actividad comercial y espacio público que nos permita conectarnos. expresó Galán.

Objetivo de los nuevos proyectos

Con esta nueva iniciativa se busca orientar el desarrollo urbano hacia las zonas más próximas al transporte público, con renovación o restauración de los entornos de las troncales.

Esto a futuro pretende generar mayor accesibilidad al transporte y una movilidad más sostenible.

Impulsar proyectos de vivienda estratégicamente localizados.

Nuevos espacios públicos.

Actividad económica alrededor de los corredores del transporte público.

Por su parte, la gerente María Fernanda Ortíz manifestó que “hoy no solo hablamos de buses y estaciones, sino de cómo TransMi alrededor de su infraestructura y de la mano del sector privado impulsa el desarrollo de vivienda, comercio, servicios y mejor espacio público para una ciudad”.



Los dos nuevos proyectos inmobiliarios que desarrollará TransMilenio

De acuerdo con la empresa, los dos proyectos inmobiliarios que comenzará a desarrollar dentro de poco son los siguientes:

Estación Intermedia Avenida Primero de Mayo:

Este primer proyecto se llevará a cabo en suelo propio bajo el nuevo esquema y estará ubicado junto a la estación intermedia Avenida Primero de Mayo, en la troncal carrera 10 en San Cristóbal.

Según TransMilenio para la construcción se habilitarán “12.594 m² de suelo en un lote de 3.527 m² para construir más de 25.000 m² de vivienda, comercio y servicios”. Allí confluyen la troncal 10, la Primera Línea del Metro y el TransMiCable de la localidad mencionada.

Desde el viernes 21 de noviembre la empresa lanzará la convocatoria pública para que constructores, estructuradores e inversionistas presenten sus propuestas.

Renovación urbana sobre la avenida 68:

En la avenida 68 se está llevando a cabo el segundo proyecto, el cual está conformado por tres subproyectos de renovación urbana en predios privados en convenio con constructoras. En el lugar se prevén edificios de mayor altura, zonas comerciales, espacios públicos y otras iniciativas para generar barrios más activos.

El subproyecto más destacado es ‘Metrópolis’, en el que se planea “renovar un conjunto residencial construido en la década de los 80 para dar paso a varias torres entre 25 y 29 pisos, con cerca de 2.450 soluciones de vivienda para la ciudadanía, comercios en los primeros niveles y espacios comunes”.



Ciudadanos podrán acceder a las viviendas de TransMilenio

En convenio, TransMilenio junto con la Secretaría Distrital del Hábitat priorizarán los hogares que adquieran vivienda nueva en los proyectos que hacen parte de este modelo, pues están incluidos en las zonas priorizadas por el programa Oferta Preferente, para la asignación de subsidios familiares de Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP).

