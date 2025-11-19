¿Cómo registrar un vehículo nuevo en Bogotá? Estos son los requisitos y documentos

Publicidad
Al momento de comprar un vehículo, el principal factor que las personas tienen en cuenta es el precio y, si es usado, que esté en óptimas condiciones y sin tanto kilometraje. No obstante, cuando el automotor es nuevo, una de las decisiones que hay que tomar es en dónde registrarlo.
En concordancia, hace poco el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán anunció que los carros particulares no registrados en la ciudad tendrán pico y placa dos sábados al mes, además de un incremento en el pico y placa solidario del 50%.
Ambas medidas comenzarán a regir desde enero de 2026, por ello para quienes compraron o estén considerando comprar un carro deben saber cómo registrarlo en Bogotá.
De acuerdo con la Alcaldía y la Secretaría de Movilidad, los interesados en matricular su carro nuevo en la capital del país deben seguir estos pasos:
En un plazo de 24 horas el ciudadano recibirá un correo indicando si la solicitud fue aprobada o rechazada, de ser lo último el sistema indicará qué paso tuvo errores para corregirlos y proseguir.
De aprobarse, la persona debe pagar el costo de la inscripción de la matrícula por medio de PSE o de manera presencial en la entidad.
Luego del proceso anterior, hay que acercarse de manera física a la sede de la Ventanilla Única de Servicios con los siguientes documentos:
El analista encargado revisará la documentación para validar su veracidad y, posteriormente, en aproximadamente una hora o menos, en el módulo de entrega de documentos, realizarán la entrega de la placa y la licencia de tránsito.
¿Compraste un vehículo y aún no sabes cómo registrarlo en Bogotá? 🚗🚙— Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) November 19, 2025
Tranquilo, te guiamos en el proceso. En este video de nuestra @VentanillaMov te explicamos cómo hacer el registro de manera ágil, segura y sin intermediarios.
Conoce más información en… pic.twitter.com/74SmT4h08U