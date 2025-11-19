¿Cómo registrar un vehículo nuevo en Bogotá? Estos son los requisitos y documentos

Al momento de comprar un vehículo, el principal factor que las personas tienen en cuenta es el precio y, si es usado, que esté en óptimas condiciones y sin tanto kilometraje. No obstante, cuando el automotor es nuevo, una de las decisiones que hay que tomar es en dónde registrarlo.

En concordancia, hace poco el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán anunció que los carros particulares no registrados en la ciudad tendrán pico y placa dos sábados al mes, además de un incremento en el pico y placa solidario del 50%.

Ambas medidas comenzarán a regir desde enero de 2026, por ello para quienes compraron o estén considerando comprar un carro deben saber cómo registrarlo en Bogotá.



¿Cómo registrar un vehículo nuevo en Bogotá?

De acuerdo con la Alcaldía y la Secretaría de Movilidad, los interesados en matricular su carro nuevo en la capital del país deben seguir estos pasos:



Ventanilla Única de Servicios.

Cuando el ciudadano ya haya adquirido su vehículo y cuente con la factura y la declaración de importación, debe acercarse a una sede de la Ventanilla Única de Servicios. Una vez allí, uno de los analistas de la entidad realizará la preasignación de la placa. Con la preasignación, el solicitante debe hacer el pago del SOAT y del impuesto si existe algún saldo pendiente. El procesode matrícula continúa el día siguiente, ya que el SOAT se carga a medianoche y es un requisito indispensable. El ciudadano deberá ingresar a la página web de la Ventanilla Única de Servicios y seleccionar la opción ‘Agenda tu cita’. Ingresar al sistema con usuario y contraseña o crear una cuenta si aún no la tiene. Luego, se debe dar clic en ‘Vehículos’, ‘Matrículas’ e ‘Iniciar’. Después hay que elegir ‘Matrícula’ y seleccionar ‘Continuar’. Aparecerá un aviso indicando que este trámite se puede iniciar de forma virtual y finalizar de forma presencial o realizar completamente presencial. Hay que confirmar y dar clic en ‘Continuar’. Verificar la información, completar los campos solicitados y validar la dirección de residencia, para luego dar clic en ‘Continuar’. El sistema preguntará si se desea hacer el trámite de manera virtual. Al dar clic en Sí, se deben subir los documentos requeridos y hacer clic en ‘Siguiente’. Al terminar, la solicitud quedará correctamente asignada en el sistema.

En un plazo de 24 horas el ciudadano recibirá un correo indicando si la solicitud fue aprobada o rechazada, de ser lo último el sistema indicará qué paso tuvo errores para corregirlos y proseguir.

De aprobarse, la persona debe pagar el costo de la inscripción de la matrícula por medio de PSE o de manera presencial en la entidad.



Documentación requerida

Luego del proceso anterior, hay que acercarse de manera física a la sede de la Ventanilla Única de Servicios con los siguientes documentos:

Formulario de solicitud

Factura

Declaración de importación

Comprobante de impuestos e improntas



El analista encargado revisará la documentación para validar su veracidad y, posteriormente, en aproximadamente una hora o menos, en el módulo de entrega de documentos, realizarán la entrega de la placa y la licencia de tránsito.