Alcalde Galán anuncia cambios en el pico y placa para vehículos no matriculados en Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que a partir del próximo semestre los vehículos que no estén matriculados en la capital tendrán nuevas restricciones de movilidad. Según explicó, estos automotores deberán acogerse al pico y placa dos sábados al mes, es decir, un sábado sí y un sábado no.

La medida busca incentivar que los propietarios registren sus vehículos en Bogotá. De acuerdo con cifras oficiales, más del 30% de los carros que circulan actualmente por la ciudad no están matriculados localmente.

Además del nuevo esquema para los sábados, Galán informó que el costo del pico y placa solidario para los vehículos matriculados fuera de Bogotá tendrá un aumento que oscilará entre el 20% y el 50%. La Secretaría de Movilidad anunciará la fecha exacta de entrada en vigencia, una vez se realicen los ajustes operativos en la plataforma.

“Queremos proponerles a los ciudadanos que van a comprar vehículos que los matriculen en Bogotá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con esta medida”, aseguró Galán en rueda de prensa. “Los vehículos que no están matriculados en Bogotá tendrán pico y placa dos sábados al mes, un sábado sí y un sábado no, a partir del semestre entrante. Esto nos permitirá incentivar que quienes transitan por Bogotá tomen la decisión de matricularse en la ciudad”.



La Alcaldía espera que los cambios contribuyan a mejorar la gestión del tráfico y aumenten el número de vehículos registrados en Bogotá, lo que también fortalece la capacidad fiscal y de planificación de la movilidad en la ciudad.